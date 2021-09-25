Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500’e çıkacak

"E-SINAV MERKEZLERİMİZİN KULLANIM KAPASİTESİ GİDEREK ARTIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın e-Sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yapıldığını belirtti.

Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamaların da aynı salonlarda yapıldığını bildiren Özer, "e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-Sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık." bilgisini verdi.