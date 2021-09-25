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Giriş Tarihi: 25.9.2021 11:26 Son Güncelleme: 25.9.2021 11:33

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak

AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500’e çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl sonuna kadar 156 salon daha yaparak e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il genelinde yapılan yeni salonlarla birlikte e-Sınav salonlarında aynı anda 11 bin kişinin yararlanabileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 2020'de 81 il ve 70 ilçede toplam 151 e-Sınav merkezi, 194 sınav salonunun bulunduğu, bu salonlardan aynı anda yararlanabilen kişi sayısının ise 4 bin 290 olduğu bildirildi.

2021'de ise 150 yeni salon daha yapılarak e-Sınav salon sayısının 344'e yükseltildiği, merkezlerden aynı anda yararlanabilecek kişi kapasitesinin de 6 bin 880'e çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, MEB'in yeni bir planlama kapsamında, bu yıl sonuna kadar 156 yeni e-Sınav salonu yaparak, 81 ildeki e-Sınav salonu sayısını 500'e çıkarma kararı aldığı ifade edildi. Böylece aynı anda 11 bin kişinin salonlardan yararlanabileceği vurgulandı.

"E-SINAV MERKEZLERİMİZİN KULLANIM KAPASİTESİ GİDEREK ARTIYOR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın e-Sınav merkezlerinde ehliyetten mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yapıldığını belirtti.

Dört beceride Türkçe sınavı gibi uygulamaların da aynı salonlarda yapıldığını bildiren Özer, "e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle 2021 yılında özellikle ilçelerimizdeki e-Sınav merkezi sayısında ciddi bir artış planladık." bilgisini verdi.

Bakan Özer, e-Sınav merkezlerinin kullanımının yaygınlaşacağını kaydederek "Önümüzdeki yıl açık ortaokul ve lise sınavlarını da e-Sınav merkezlerinde yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
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