Milli Eğitim Bakanı Özer’den ’Ar-Ge merkezleri’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Ar-Ge merkezleri kitabının takdimini yazan Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

ÇALIŞAN VE ÜRETEN BİR GELECEK: Ülkeler ekonomik kalkınmada Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir. Bunun temel nedeni, kültürel ekonomide ülkelerin rekabet edebilirlikleri ile yeni hizmetler ve ürünlerin geliştirilmesi yani Ar-Ge faaliyetleri arasında doğrudan bir ilişki kurulmasıdır. Ar-Ge yoğunluklu endüstriler, ülkelerin ekonomik rekabet edebilirliğini ve ilave iş pozisyonları üreterek ülkelerin istihdam kapasitelerini artırmaktadır. Ar-Ge kültürü ile nesillerin yetiştirilmesi, çalışan ve üreten bir gelecek için sağlam temellerin atılmasını sağlayacaktır. Ülkelerin uluslar arası rekabet edebilir ve ihracat gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirme gerekliliği Ar-Ge yaklaşımının eğitim sistemlerine entegrasyonunu da zorunlu kılmıştır.

NİTELİKLİ NESİLLERİN YETİŞTİRİLMESİ HEDEFİMİZ: Temelleri atılan Ar-Ge kültürünün ortaöğretim düzeyinde yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu bilinçle hayata ve bir üst öğrenime hazırlanması amacıyla kurulan Ar-Ge merkezleri mesleki ve teknik eğitim okulları bünyesinde her biri farklı alana yönelik yoğunlaştırılmıştır. Ana odağı yenilikçi ürün geliştirme, patent, faydalı model, tasarım ve marka üretmek, tescil ettirmek ve ticarileşmesini sağlamak olan bu merkezlerin altyapısının güçlendirilerek ürün çeşitliliğinin artırılması, buluş içeren yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve nihayetinde Ar-Ge kültürünü benimsemiş nitelikli nesillerin yetiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.