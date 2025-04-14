Milli Eğitim Bakanı Tekin: 38 bin öğretmenin görev süresi doldu

Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl ocak ayı başında takviminiz ilan ettik.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'proje okullardaki arama tartışması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerle ilgili iddiaların doğru olmadığını dile getiren Tekin, "38 bin öğretmen arkadaşımızın görev süresi doldu." ifadelerini kullandı.

Bu okullarımızda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından yani çalıştıkları proje okullarda görev süreleri bittikten sonra arkadaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın yer değiştirme takvimini erken başlattık.

38 bin arkadaşımızın görev süresi doldu. Yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadı. Bu ülkenin altındaki her okul öğretmenlerimiziz çalışması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi?