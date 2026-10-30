Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitimin niteliği ortak sınavla ölçülecek

Bakan Tekin, Erzurum'da gazetecilerle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Tekin, gastronomi liselerinin bölgelerin yemek kültürünü kayıt altına alarak literatüre kazandıracağını belirterek, bu okulların yöresel yemeklerin hazırlanışını ve sunumunu öğretmek, aynı zamanda bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Tekin, "Bizim diğer okullarımız standarttır. Anadolu lisesi dediğinizde Çanakkale'deki de Kars'taki de aynı programı uygular. Meslek liseleri de aynıdır. Ama yedi tane gastronomi lisesinin yedisinin de müfredatı ayrı, bulunduğu coğrafyanın kültürüne ilişkin." diye konuştu.

"LİSE ÖĞRENCİLİĞİYLE ALAKASI OLMAYAN İKİ KİŞİ OKULUN DUVARINA PANKART ASMIŞ"

Bakan Tekin, bir gazetecinin "İstanbul'da ziyaretiniz öncesinde bir okulda pankartlı bir gösteri yapılmıştı. Siz bu olaya tanık oldunuz mu? Olayın ardından iki öğrencinin tutuklandığı basına yansımıştı. Kamuoyu ve sosyal medyada da bu süreç konuşulmuş ve sizin de şikayetçi olduğunuz yönünde bazı iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu olayla ilgili herhangi bir şikayetiniz oldu mu?" sorusunu da yanıtladı.

İstanbul ziyaretlerinde İl Milli Eğitim Müdürü ile bazı çalışmaları yerinde görmek üzere ziyaretler yaptıklarını belirten Tekin, ilgili okulun bahçesinde tahsisi Bakanlığa ait olan bir köşkün nasıl değerlendirileceğini görmek üzere alana gittiklerini dile getirdi.

Tekin, köşkü incelerken okul pencerelerinden öğrencileri gördüğünü, öğrencilerin isteği ve davetiyle okulu da ziyaret ettiklerini söyledi.

İki sınıfta öğrencilerle sohbet ettiklerini anlatan Tekin, "Okulla ilgili değerlendirmeler yaptık. Gençlerle sohbetimizi yaptık, fotoğraf çektirdik. Sonra da okuldan ayrıldım. Ne bir protesto gördüm, ne protesto eden herhangi bir pankart gördüm ne de öğrencilerle aramızda bu türden algılanmaya müsait nahoş bir durum oldu." ifadesini kullandı.

Alandan ayrıldıktan sonra, bahsedilen olayın bir gece önce yaşandığına ilişkin haberlerin kendisine iletildiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Lise öğrenciliğiyle alakası olmayan iki kişi önceki gece saat 01.30'da okulun duvarına bir pankart asmışlar. Okulların güvenliği bu kadar gündemdeyken okula birisi gece illegal biçimde giriyor. Protesto hakkı, gecenin bir vakti okula gizlice girerek böyle bir şey yapmak değildir. Doğal olarak sabah güvenlik kameraları da incelenmiş. Biz oraya gittiğimizde zaten bu tespit edilmiş, pankart kaldırılmış ve pankartı biz görmedik. Okul idaresi de bize pankartla ilgili bir şey söylemedi. Pankart indirilmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarından bunu kimin yaptığına dair emniyet kendi çalışmasını yapmış."