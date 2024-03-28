Milli Eğitim Bakanı Tekin Erzurum’da öğrencilerle iftar yaptı

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'un Horasan ve Pasinler ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, belediye başkan adaylarına destek istedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilçe ziyaretlerinin ardından , Erzurum'da öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

Beraberinde AK Parti MKYP Üyesi Fevzi Polat ve İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte Horasan ilçesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ilçe girişinde Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş, partililer ile yüzlerce araçlık bir konvoy karşıladı. Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Tekin, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, belediye başkan adaylarına destek istedi. Horasan Fen Lisesi'ni de ziyaret eden Tekin, burada öğretmenlerle bir araya geldi.

"İKİ OYUNUZA TALİBİZ; BİRİ RECEP BAŞKANA, BİR TANESİ SEKMEN BAŞKANA"

Horasan'da vatandaşlara hitap eden Bakan Tekin, vatandaşlardan hafta sonunda yapılacak seçimlerde belediye başkan adayına destek vermelerini isteyerek, "Belediye başkanınızı seçeceksiniz. İçinizden birisi hizmet edecek, hizmet ederken de bakın belediye başkanları tek başına hizmet edemezler. Belediye başkanlarının mutlaka arkalarında destek alacak birilerinin olması gerekiyor. Diyorum ki belediye başkanlarına; ben seçilen belediye başkanlarımıza destek olacağımı ortaya koymak için buradayım. Recep başkanımızın yanında ikinci bir destekçisi, en önemli desteklerinden bir tanesi büyükşehir belediye başkanı olacak. Dolayısıyla Recep başkana vereceğiniz oylar kadar Mehmet Sekmen başkana vereceğiniz oylar da önemli. Biz sizden iki oyunuza talibiz; bir tanesini Recep Başkan'a, bir tanesi Sekmen başkana" diye konuştu.

"RANT BÖLÜŞÜMÜNÜN İÇERİSİNE GİRMİŞLER"

Bakan Tekin, daha sonra Pasinler ilçesine geçti. Belediye Başkan adayı Ünsal Sertoğlu ile birlikte SKM binasına geçen Bakan Tekin, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Tekin, "Pasinler'e yakışır bir biçimde seçimleri neticelendireceğiz inşallah. Kıymetli hemşehrilerim, şunun altını çizmemiz lazım. Türkiye gerçekten zor günlerden geçiyor. Bunları her gün televizyonlarda, haber programlarında, adaylarla ilgili tartışmalarda görüyorsunuz. Adaylar çıkıyorlar paralar dağıtıyorlar. Paralar dolu. Kaynağını kimse sormuyor. Nereden geliyor bunlar? Hepsi bu ülkenin kaynakları arkadaşlar. Yani sizin bizim ödediğiniz vergilerle, sizin bizim gelirimizden yapılan kesintilerle elde edilen paralar. Birileri bu paraları perişan ediyor, kendi aralarında dağıtıyorlar. Rant bölüşümünün içerisine girmişler. Ellerinde ne tür güçler varsa kullanarak Türkiye'de Cumhur İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı zayıflatmaya çalışıyorlar. Bakın ben il il dolaşıyorum. Yani yaklaşık iki aydır sahadayım. Gittiğim her yerde yerli ve milli olmayan unsurlar bir araya gelmişler, başka partilerde birleşmişler. Başka kimlikler altında bir araya gelmişler" dedi.

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra ilçeden ayrıldı.

ÖĞRENCİLERLE İFTAR YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilçe ziyaretlerinin ardından , Erzurum'da öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Atatürk Üniversitesi Yemekhanesinde öğrencilerle birlikte sıraya girip yemeğini alan Bakan Tekin öğrencilerle iftar yapıp sohbet etti. İftar programına Erzurum Büyükşehir Belediye Bakanı Mehmet Sekmen de katıldı. Öğrencilere hatıralarını anlatan Bakan Tekin, gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi için gayret içerisinde olduklarını belirtti.