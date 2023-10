Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "ara tatil" açıklaması

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusuna Tekin, "Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız." karşılığını verdi.

Ara tatil uygulamasına ilişkin bir şikayet gelip gelmediği konusunda ise Tekin, gelmesi durumunda değerlendireceklerini belirtti. Uygulamanın öğrencilerin okul konsantrasyonunu etkileyip etkilemediği hususunda ise Tekin, şöyle konuştu:

"Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir."

İZLEME DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI RAPORUNA GÖRE BAKARIZTekin, şu an gündemlerinde ara tatillerle ilgili herhangi bir şey olmadığını belirterek, "Ara tatil dönemini geçirdikten sonra İzleme Değerlendirme Daire Başkanlıkları bu konuda sahadan bir şikayet varsa bir eleştiri varsa onun raporlamasını yaparlar biz de ona göre bakarız." dedi.

"Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından mı bir değerlendirme olacak?" sorusu üzerine ise Tekin, "İzleme Değerlendirme Daire Başkanlıklarımız sadece bu tatillerle ilgili değil attığımız her adım, yürüttüğümüz her şeyle ilgili kendilerinden onu istiyoruz. Diyelim ki bir yönetmeliği değiştirdik uygulamadan 6 ay geçtikten sonra yönetmelikle ilgili bir rapor istiyorum ben ilgili daire başkanımızdan... Örneğin; Mesleki Teknik eğitimde bir uygulama başlattık. İzleme Değerlendirme Daire Başkanımızdan bir durum değerlendirmesi, analiz istiyoruz revize edilmesi gereken şey varsa revize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına yönelik nasıl bir etkinlik düzenleyecekleri konusunda ise, bakanlık merkez teşkilatından organize edilen yaklaşık 60 civarında etkinlik projeleri olduğunu, il müdürlüklerinin de valiliklerin koordinesinde etkinlikler yapacağını aktardı.