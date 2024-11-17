Milli Eğitim Bakanı Tekin’den CHP’ye laiklik cevabı

AK Parti Rize Güneysu İlçe Kongresi'nde konuşan Tekin, AK Parti'nin uygulamalarının evrensel laiklik anlayışıyla örtüştüğünü belirtti. Tekin, CHP yönetiminin laiklik algısının ise Türkiye'ye özgü, kendine has ve özgürlükçü olmayan bir laiklik anlayışı olduğunu söyledi. AK Parti ve MHP'nin oylarıyla anayasanın 42. Maddesinde bir düzenleme yapıldığını ve bu düzenleme sayesinde başörtüsünün önün açıldığını ifade eden Tekin CHP'lin değişikliği anayasa mahkemesine taşıdığını hatırlattı. Sosyal medyada CHP sözcülerinin açıklamalarına da değinen Tekin, "CHP'nin mevcut yönetimi kendi tarihleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar ya da inkar ediyorlar" dedi.

"CHP'NİN LAİKLİK ANLAYIŞIYLA BENİMKİNİN ÖRTÜŞMESİ MÜMKÜN MÜ?"

Tekin, konuşmasında 1940'lı yıllara yapılan göndermelerden rahatsızlık duyulduğunu belirterek, "Tamam, onu geçtik, onu söylemiyorum. Şimdi, 2008'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başörtüsüyle ilgili iptal başvurusunun gerekçelerine bir bakalım. Başörtüsüne özgürlük getiren düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişler. Üç tane ana gerekçeleri var:

Toplumun huzuru, milli dayanışma ve anayasanın ilk üç maddesindeki kavramsallaştırmalara başvuruyorlar. Başörtüsüne özgürlük getirmek, toplumun huzurunu bozar. Başörtüsüne özgürlük getirmek, anayasanın başlangıç kısmında ifade edilen genel ruhu kırar. Başörtüsüne özgürlük getirmek, anayasanın ilk üç maddesinde yer verilen laiklik ilkesine aykırıdır.

Şimdi ben merak ediyorum, gerçekten merak ediyorum. 2008 yılında başörtüsünün anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin laiklik anlayışıyla benimkinin örtüşmesi mümkün mü? Ya da Anadolu insanının laiklik anlayışının örtüşmesi mümkün mü?

''LGBT'YLE BERABER HAREKET ETMEK, BURALARA AYKIRI DEĞİL Mİ ACABA?''

Kendisini eleştirenlere anayasanın ilk 3 maddesinden yola çıkarak 'LGBT'yle beraber hareket etmek, buralara aykırı değil mi acaba?' sorusuyla cevap veren Bakan Tekin "Ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu söylemimizi eleştiren, AK Parti'nin bu anlamda yaptığı özgürleştirici hamleleri eleştiren kişilere bir soru sormak istiyorum o zaman. İnsanların, çocuklarının, kızlarının başlarını örterek okuması anayasanın ilk üç maddesini ve başlangıç kısmına aykırı da üniter devleti tartışmaya açan bir siyasi partiyle koalisyon yapmak anayasanın ilk üç maddesine aykırı mıdır, değil midir? Mantıklı olarak daha başka bir şey söylemek istiyorum. Anayasanın başlangıç kısmında vurgu yapılan Türk toplumsal geleneklerin ve anayasa mahkemesine açtıkları iptal davasında referans gösterdikleri toplumun huzuru ifadesini madem çok önemsiyorsunuz, LGBT'yi savunmak buralara aykırı değil mi acaba? LGBT'yle beraber hareket etmek, buralara aykırı değil mi acaba?

''BEN DEMOKRASİ AŞIĞI VATAN VE MİLLET SEVDALISI TÜRK EVLADIYIM''

Şimdi buradan hareketle bir sürü eleştiri yapıyorlar. Anayasanın başlangıç kısmının sonu diyor ki 'Bu anayasayı demokrasi aşığı Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ediyorum' diyor. Ben işte oyum arkadaşlar. Ben demokrasi aşığı vatan ve millet sevdalısı Türk evladıyım. O yüzden de Türk vatandaşlarının, Türk insanlarının temel hak ve hürriyetlerini ölümüne savunacağım. Sizin değerlerinizi, sizin geleneklerinizi, benim içinden çıktığım toplumun geleneksel yapısını, geleneklerini çocuklarımıza gelecek kuşaklarımıza öğretebilmek için, milli birlik ve beraberliğimizi, gelecek kuşak çocuklarımızın savunmasını sağlamak için, örtümüze, adetlerimize sahip çıkan bir toplum yetiştirebilmek için ve üniter devlet yapımıza, bağımsızlığa demokrasimize, cumhuriyetimize sahip çıkabilecek bir kuşak yetiştirilsin diye bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.