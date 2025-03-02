Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Külliye'de Ramazan" etkinliklerine ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla hazırlanan "Külliye'de Ramazan" programı etkinlikleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda tiyatro ve sinema gösterimleri yapılacak, geleneksel çocuk oyunları oynanacak, sanat atölyeleri ve imza günleri düzenlenecek.

Eğlendirici ve öğretici oyunların yanı sıra atık kumaştan çanta ve kukla yapımı gibi çeşitli atölyeler ile ebru, kaligrafi, ahşap baskı, ahşap gemi, keçe yapımı, geleneksel ahşap oyuncak sanatı ve masal anlatımı etkinlikleri, ramazanın ikinci gününde çocuklar, gençler ve ailelerden ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Külliye'de Ramazan" programı etkinliklerine ziyarette bulundu.

Kitap stantlarını, atölyeleri gezen, çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Bakan Tekin, etkinliklere ilişkin yaptığı değerlendirmede, ramazanın yalnızca dini bir vecibe değil, aynı zamanda milleti bir arada tutan önemli toplumsal etkinlik alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Ramazanın, toplumun ortak kültürünü oluşturan değerlerden biri olduğuna, bu değerlerin geliştirilip gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl Cumhurbaşkanlığımız da Külliye'nin içerisinde böyle bir etkinliğin altına imza attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanı olduğu tarihten itibaren sürekli bu alanı milletin evi, milletin bahçesi, milletin camisi, milletin kültür alanı, milletin kütüphanesi olarak tanımlıyor. Bugün de milletin değerlerinin bütün toplum tarafından içselleştirildiği, kanıksandığı etkinlik alanına dönüştürülüyor. Bence bu çok anlamlı, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün illerimizde, salt ramazan değil bizi bir arada tutan bütün değerlerin mutlaka gelecek kuşaklar açısından daha cezbedici halde kutlanması, değerlendirilmesi gerekiyor. Bütün toplumumuzu, milletimizi bize ait olan, bizi bir arada tutan, bizi biz yapan bu tür önemli günlere, önemli değerlere sahip çıkmaya davet ediyorum. İnşallah bu tür etkinliklerin sayısı artar. Tekrar herkesin ramazanını tebrik ediyorum."