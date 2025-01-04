Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Eğitimde değişim ve dönüşüm devam edecek”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Bakan Tekin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda büyük değişim ve gelişim yaşadığını ifade etti. Tekin, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Son 22 yılda ülkemiz eskisiyle kıyaslanamayacak kadar farklı bir noktaya ulaştı" dedi. Eğitim alanındaki yatırımlara da değinen Tekin, uluslararası TIMSS sınavlarında Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu başarılar, eğitim sistemimize yapılan dev yatırımların bir sonucudur. Erzurum'da 80-90 kişilik sınıfları 20 kişilik sınıflara düşürdük. Ancak bu bizim için yeterli değil, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erzurum'da 2025 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmen yetiştirme sürecinde büyük bir rol üstleneceğini açıkladı.

"Kadınlar her zaman liderlik etti"

Bakan Tekin, AK Parti'nin kadınlara verdiği öneme dikkat çekerek, "Kadınlarımız, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden bugüne kadar her zaman lider bir rol üstlendi. Ev ev, kapı kapı dolaşarak mücadele ettiler ve başarıya ulaştılar" ifadelerini kullandı.

"Başörtüsü mücadelesi onurumuzdur"

Bakan Tekin, konuşmasında başörtüsü yasağı dönemine de dikkat çekerek, bu dönemin Türk demokrasi tarihindeki utanç sayfalarından biri olduğunu ifade etti. "Başörtülü kadınlarımızın eğitim ve çalışma hakkını engellemek için uydurulan 'kamusal alan' gibi kavramlarla, o dönemde insanlarımızı nasıl mağdur ettiklerini unutmadık. 'Hizmet alabilir ama hizmet veremez' diyerek başörtülü kardeşlerimize yapılan ayrımcılığı, hukuki süslerle bize anlatmaya çalıştılar. Biz buna karşı direndik ve o günlerin geride kalmasını sağladık" dedi. Tekin, başörtüsü mücadelesine karşı çıkan muhalefet partilerini de eleştirerek, "Dün başörtülü kadınlarımızı dışlayanlar, bugün 'özgürlük savunucusu' gibi görünmeye çalışıyorlar. Ama biz unutmadık. Bugün de unutmayacağız" diye konuştu.

"Erzurum'a özel projeler"

Erzurum'un eğitim alanındaki yatırımlarından da söz eden Tekin, Sultan Abdülhamid Han döneminde inşa edilen Erzurum Lisesi'nin ek binasının yeniden eğitim amaçlı kullanılması için gerekli protokolün imzalandığını duyurdu. Ayrıca Erzurum'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunla Milli Eğitim Akademisi'nin bir merkezi haline dönüştüğünü ve 2025 itibarıyla öğretmen adaylarına hizmet vereceğini müjdeledi.

"Uyum Erzurum'u daha güçlü hale getiriyor"

Tekin, Erzurum'un tüm dinamiklerinin uyum içinde çalıştığını ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, il teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımız ile büyük bir uyum içerisindeyiz. Bu uyum, Erzurum'u daha güçlü hale getirecek ve şehrimizin kazanımları ülkemize de yansıyacak" dedi.

Kadınların siyasetteki rolü vurgulandı

Kadınların siyasetteki önemine bir kez daha vurgu yapan Bakan Tekin, AK Parti'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği anayasal düzenlemelere dikkat çekti. Bakan Tekin, "2004'te kadın-erkek eşitliğini anayasal güvence altına aldık. O günden bugüne kadınlarımızın siyasetteki gücünü artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İlk günkü heyecanla yola devam" sözlerini hatırlatarak, "Eğitimde, siyasette ve her alanda Türkiye'yi daha ileriye taşımak için sizlerin desteğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.