Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Öğretmenlerimize danışıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'de Vali ihsan İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Eğitimin fiziki, teknolojik ve akademik altyapısını dönüştürdüklerini belirten Bakan Tekin, "2002'den itibaren eğitim öğretim süreçlerine ilişkin attığımız adımları defaten farklı ortamlarda ifade ediyoruz. Türkiye'nin genelinde eğitimin hem fiziki altyapısını hem teknolojik altyapısını hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık elhamdülillah." Dedi.

"TÜM KARARLARI ÖĞRETMENLERİMİZLE İSTİŞARE EDEREK ALIYORUZ"

Bakanlık görevine geldiği günden itibaren "Öğretmenler Odası" buluşmalarıyla güçlü bir istişare mekanizması kurduklarını ifade eden Tekin, "2023 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi il il dolaşıyoruz. Her ilde bu anlamda hem fiziki kapasite itibarıyla hem akademik altyapı itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz. Talepler varsa o talepleri dinliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz, Öğretmenler Odası adıyla bakan olduğum günden itibaren öğretmen arkadaşlarla bir istişare mekanizması oluşturduk.

Her gittiğim ilde haberli habersiz öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar attığımız bütün adımlar, yaptığımız bütün değişiklikler ya bir öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın bizden talebi olmuştur ya da biz yapmayı düşündüğümüz şeyleri öğretmenler odasında arkadaşlarımızla istişare etmişizdir. Hiçbir adımımız bu istişareden yoksun olarak atılmadı. Bugün de Rize'de benzeri görüşmelerimizi, toplantılarımızı yapacağız inşallah." İfadelerini kullandı. Tekin, daha sonra kendisinin de mezunu olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret edip öğretmenler bir araya geldi.