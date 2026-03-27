Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Ulusal birlik ve beraberliğimize sahip çıkma arzumuzu kararlılıkla ortaya koyacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar Adile Sultan Kasrı'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) Okuryazarlık Becerileri Bataryası Geliştirme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayında okullarda düzenledikleri "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliklerine değinerek, çocukların ve gençlerin milli birlik, beraberlik, vatanseverlik, merhamet, dayanışma gibi milleti bir arada özellikleri kazanması ve devam ettirmesi için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Dünyadaki en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biri olduklarını, bunun milli birliğe düşkün olmaktan ve bunu çocuklara da kazandırmaktan kaynaklandığını belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu noktada nisan ayında başka bir etkinliği daha hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine işaret ederek, "23 Nisan, hem bağımsızlığımızın hem yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu ülkeyi vatan kılan şehitlerimize, devletimize hizmet eden büyüklerimize, atalarımıza saygıyı ve onların emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağımızı göstermek açısından önemli bir dönem. Çocuklarımızın ulusal egemenliğe, bağımsızlığımıza, devletimize ve milli birliğimize sahip çıkacak şuurda yetişmesi bizim için önemli." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayında yaptığımız gibi çocukların milli birliğe, beraberliğe, demokrasiye, ulusal egemenliğe sahip çıkacak bilinçle yetişmesi açısından bir farkındalık oluşturmak için nisan ayında da 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasını planladık. Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Türkiye'deki bütün ilkokullarda ve ortaokullarda yaklaşık 11 milyon öğrencimiz, gencimiz bu temayla etkinlik yapacak. Önümüzdeki günlerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlüklerine bu anlamda örnek etkinlik kılavuzları paylaşacak. Bu çerçevede ne tür etkinlikler yapacağımızı, bu etkinliklerde neleri gündemimize alacağımızı öğrencilerimizle okul idarecilerimizle öğretmenlerimizle paylaşacağız. İnşallah tıpkı ramazanda olduğu gibi yine ulusal birlik ve beraberliğimizi, bizi millet yapan değerlere hep beraber sahip çıkma arzumuzu yine kararlılıkla ortaya koyacağız."

EĞİTİM YATIRIMLARI

Bakanlık olarak yapılan hizmetleri ortaya koymak için 2002'den önce Türkiye'deki istatistiksel verilerle bugünküleri karşılaştırdıklarını ve devasa adımlar attıklarını gördüklerini dile getiren Tekin, bu anlamda okul bina stoklarını artırdıklarını ve eğitim öğretim ortamlarına nitelik kazandırdıklarını söyledi.

Tekin, Türkiye'de okullardaki dersliklerin yaklaşık yüzde 70'inin AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını, bunun derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla uluslararası istatistiklere de yansıdığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2003 yılından itibaren genel bütçeden en çok payı alan bakanlık olduğunu, bununla eğitim öğretim ortamlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Tekin, mevcut öğretmenlerin yaklaşık yüzde 82'sinin yine AK Parti iktidarları döneminde atandığını kaydetti.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde Türkiye'nin OECD ortalamalarının üzerine çıktığını vurgulayan Tekin, bir diğer önemli konunun da eğitim öğretim ortamlarının çağdaş teknolojiyle donatılması, bilişim ve teknolojik altyapının geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, Fatih Projesi'yle başlatılan süreçte okulların tamamının kamu bütçesiyle internet altyapısına kavuşturulduğunu hatırlattı.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN İÇERİSİNDE OKURYAZARLIK BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK TEDBİRLER ALDIK"

Eğitim içeriğiyle ilgili ihmal edilen hususlarda da özellikle 2010 yılından itibaren önemli adımlar attıklarını belirten Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla programlarını köklü bir revizyona tabi tuttuklarını, beceri odaklı programların geliştirilememiş olmasının önemli bir eksiklik olduğunu ancak bu modelle söz konusu eksikliği giderdiklerini söyledi.

Dünya Bankası ile bir toplantı yaptıklarını dile getiren Tekin, "Dünya Bankası, beceri odaklı eğitim konusunda atılan adımlardan dolayı Türkiye'yi örnek göstererek, kendi raporlamasında bu anlamdaki çalışmalarımızı takdir eden bir rapor oluşturdu. Onu da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu bizim açımızdan önemli." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, uluslararası derecelendirme yapan mekanizmaların, çocukların ilgi odaklarının kaymasından hareketle okuma yazma becerileri ile okuryazarlık becerilerinin azaldığına dair bir eleştirileri olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Pandemiyle başlayan süreç bunu daha da olumsuz etkiledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde bu anlamda, okuryazarlık becerilerini geliştirecek tedbirler aldık. Bu, herhangi bir okuryazarlık dersini programın içerisine koymak biçiminde değil. Programlar arası bileşenler aracılığıyla bütün derslerimizin içerisinde okuryazarlık becerilerinin yer aldığı bir kurgu oluşturduk. Öğretmen arkadaşlarımız, akademisyenler, bakanlık çalışanlarımız bu kurgunun işleyişiyle ilgili olarak çalıştayı organize ettiler. Bu anlamda bizim değerlendirme mekanizmalarımızı sistematik hale getirecek verilerimizi Genel Müdürlüğümüzle birlikte oluşturdular. Çalıştayımıza, batarya geliştirme sürecine katkı veren bütün öğretmen arkadaşlarımıza emeklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç ile çok sayıda eğitim yöneticisi ve öğretmen katıldı.