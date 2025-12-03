Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Dünya Engelliler Günü mesajı: Her türlü destek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, eğitimin ana hedeflerinden birinin de her bir bireyin nitelikli bir eğitime erişimini sağlayarak fırsat eşitliğini güçlendirmek ve yaşamın tüm alanlarında her bireyin etkin bir şekilde varlık göstermesini eğitim marifetiyle sağlamak olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak öğrencilerin içinde taşıdığı potansiyelin idrakinde olduklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Yeterli fırsat sunulduğunda evlatlarımızın hayata ve ülkemizin yarınlarına daha fazla değer katacağına yürekten inanıyoruz. Bu bilinçle bütün öğrencilerimizi güçlendiren politikalar geliştiriyor, engelleri birlikte aşıyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı yarınlara hazırlayan bizler, engelli vatandaşlarımıza ve özel eğitime gereksinim duyan evlatlarımıza her türlü desteği sağlama gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumumuzda gerekli hassasiyetin gelişmesine katkı sunmasını temenni ediyorum."