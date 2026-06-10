Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den LGS açıklaması: Cuma günü eğitim-öğretime ara verildi

Bakan Tekin, her sınavdan önce olduğu gibi İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetten yetkililerin de yer aldığı sınav koordinasyon kurullarının toplandığını, hazırlıkların yapıldığını ve tedbirlerin bir kez daha gözden geçirildiğini anlattı.

1 MİLYON 22 BİN 658 ADAY KATILACAK

Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavının tarihi, aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı ile oynayacağı müsabakanın bitiş saatinin, sınav başlangıç saatiyle çakışması nedeniyle bir gün öne alınmıştı.