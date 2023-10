Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ’Özel okul öğretmenleri’ açıklaması: SGK prim sorununu çözeceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi toplantısı; Bakan Tekin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Eğitim Meclis üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Tekin, gerek müsteşarlığı döneminde gerekse de Bakanlık görevini üstlendikten sonra her zaman özel sektörü ve sektör temsilcilerini paydaş olarak kabul ettiğini ifade ederek, bu kesimlerle istişarelerin devam edeceğini bildirdi. Tekin, TOBB ve yerel odaların bu anlamda Bakanlığın yükünü hafiflettiklerini ve eğitim öğretim sürecine katkı verdiklerini belirterek, "Binalar yapıyorlar, okullarımızın donanım ihtiyaçlarını gideriyorlar, öğrencilerimize desteklerde bulunuyorlar. Hem kurumsal hem de kişisel olarak bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ilişkiden dolayı çok memnunuz, geliştirilmesi için her şeyi yapmaya hazırız. Eğitim öğretim ortamının fiziki altyapılarının geliştirilmesi için desteğe ihtiyacımız var" dedi.



'MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İŞLEVSEL DEĞERLENDİRİLMELİ'



Mesleki ve teknik eğitimde özel sektör iş birliklerine değinen Tekin, "2023-24 eğitim öğretim yılı itibarıyla 2 bin 403 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz var. Bunların içinde 53 alan ve 114 dal var; totalde 1 milyon 92 bin 536 öğrencimiz var. Ayrıca 376 tane bağımsız Mesleki Eğitim Merkezimiz (MESEM) var. Bu kurumlarımızda ve mesleki teknik liselerimiz bünyesinde bulunan MESEM programlarında 38 meslek alanında 192 dalda 1 milyon 264 bin öğrencimiz var. Toplamda bütün kurumlarımızda özelleri de dahil ederek 2 milyon 660 bin 291 öğrenci şu an meslek liselerimizde ve MESEM'lerde eğitim görüyor. Büyük bir rakam. Bu rakamı işlevsel değerlendirebilirsek ne sektörün eleman ihtiyacı olur, ne de çocuklarımızın gelecek ile ilgili kaygıları olur. Bu kadar büyük bir iş gücünü büyük bir alanı yönetmek için TOBB ile iş birliğini daha da ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu.



Bakan Tekin, meslek liselerini daha cazip hale getirmek, öğrencilerin buraları tercih etmesini kolaylaştıracak tedbirler almak istediklerini belirterek, "Bu anlamda meslek liselerimizi daha cazip hale getirme adına 'ara elaman' kavramını kullanmamayı tercih ediyoruz. Teknisyen gibi başka ifadeler kullanmak gerekiyor. Bunu yaparsak kısmi bir cazibe kazandırmış oluruz" ifadelerini kullandı.



'ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINI RAKİP OLARAK GÖRMÜYORUZ'



Bakan Tekin, salonda özel eğitim kurumlarının temsilcilerinin de bulunduğuna işaret ederek, "Ne ben ne çalışma arkadaşlarım özel eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakibi ya da köşeye sıkıştırılması gereken kurumlar olarak asla görmüyoruz. Başkası nasıl düşünmüş nasıl davranmış hiç önemli değil. Bizim aramızdaki arkadaşlarımız da sektörün içinden geliyor. Biz yaz aylarında özel eğitim kurumlarıyla ilgili yaşanan akut problemleri çözecek bir kısım tedbirler aldık. Eğitim öğretim ücretleriyle ilgili yaşanan kriz, okulların yaşadıkları bazı problemler, onlarla ilgili hızlı bir aksiyon alarak birçok konuyu çözdük. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin SGK primlerini kamudaki gibi aynı oranlara düşürülmesi başta olmak üzere birçok problemi ben Bakanlar Kurulunda gündeme getirdim, bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz, inşallah çözeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



'ATTIĞIMIZ ADIMLARA SAHİP ÇIKALIM'



Özel okullara kitap desteğine ilişkin de Tekin, "Özel okullara bizim bastığımız kitapların dağıtılması uygulamasını başlattık. Fakat bazı özel okullarımız bizden kitap istediği aldığı halde kitapları ambalajları açılmamış bir şekilde hurdaya gönderdiğine dair sosyal medyada veriler paylaşıldı. Bu tabii kamuoyunda infial oluşturdu, 'niye kitap veriyorsunuz.' Bu sefer bizim sizlerle ilgili yürüttüğümüz ve elde ettiğimiz pozitif hava biraz negatife dönüyor. Benim sizden istirhamım sektör olarak bu anlamda sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir. Attığımız adımlara, başlattığımız uygulamalara hep beraber sahip çıkalım. Ancak bu şekilde sonuç elde edebiliriz" dedi.