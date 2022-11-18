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Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:19 Son Güncelleme: 18.11.2022 11:22

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerde yeni dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, sanat, hukuk ve politika gibi alanlarda akademik becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerin konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi bilimsel toplantılar düzenlemelerine imkan sağlayacak yeni bir program hayata geçirilecek.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerde yeni dönem başlıyor

Bakanlık, söz konusu Liselerde Bilim Uygulamaları Programı'na ilişkin uygulama kılavuzunu tüm illere gönderdi. Kılavuza göre program, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak.



BİLİMSEL TOPLANTILAR DÜZENLEYECEKLER

Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara altyapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak.



ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

Programa, il veya ilçe millİ eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım ve katkı sağlayacak. Bunun yanı sıra üniversitelerle de iş birliği yapılacak.



100'DEN FAZLA ALAN

İllerde liselerde öğrenciler gruplar oluşturarak; fen bilimleri, matematik ve teknoloji/sosyal bilimler alanlarında konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek. Toplantılar öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında "Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Ekolojik Denge, Elektrikli Araçlar, E-Ticaret, Geleceğin Teknolojileri, Genetik ve Biyoteknoloji, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti, Organik Tarım" gibi 100'ü aşkın alanda yapılabilecek.



BAKAN ÖZER: YAPARAK ÖĞRENECEKLER

Millİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Öğrencilerimizin hayata hazırlanmaları çok önemli. Bu nedenle onları her açıdan desteklemeye çalışıyoruz ve uygulamalı olarak tüm süreçlere dahil ederek yaparak öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek.

Okul ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program kapsamında konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenleneceği belirten Bakan Özer, programın fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerde yeni dönem başlıyor
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