Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Liselerde yeni dönem başlıyor





BAKAN ÖZER: YAPARAK ÖĞRENECEKLER

Millİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programa ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Öğrencilerimizin hayata hazırlanmaları çok önemli. Bu nedenle onları her açıdan desteklemeye çalışıyoruz ve uygulamalı olarak tüm süreçlere dahil ederek yaparak öğrenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek.

Okul ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program kapsamında konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenleneceği belirten Bakan Özer, programın fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirileceğini ifade etti.