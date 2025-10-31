Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaları dünyaya örnek gösterildi

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye, eğitim diplomasisi çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 22 Ekim'de düzenlenen G20 Eğitim Bakanları Toplantısı'nda Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanındaki girişimleri ve öne çıkan uygulamaları, UNICEF tarafından dünyaya örnek olarak gösterildi.

UNICEF Küresel Eğitim ve Ergen Gelişimi Direktörü Pia Britto, toplantıda yaptığı konuşmada değer ve beceri temelli Türkiye Maarif Modeli'nin, uluslararası alanda takdir edildiğini dile getirdi.

Öğretmenlerin yeni müfredata hazırlanması için yürütülen yüz yüze eğitimlerin, örnek uygulamalar olarak öne çıktığına dikkat çeken Britto, Türkiye'nin sahip olduğu merkezi eğitim sistemiyle erken çocukluk eğitiminde ulusal standartları başarıyla uygulayan ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca erken çocukluk eğitimi ve bakımı düzeyinde milli kimliğe ve ahlaki değerlere verilen önem, Türkiye'nin güçlü yönlerinden biri olarak vurgulandı.