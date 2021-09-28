Milli eş anlamlısı nedir? Milli kelimesinin eş anlamlısı

Milli kelimesi dilimize Arapça'dan geçmiştir. Milli kelimesinin eş anlamı ulusaldır. Milli kelimesi, bir ulusa yani bir millete ait olanı tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Milli kelimesi anlam olarak bizler için cumhuriyet döneminde zenginleşmiş ve lugatımızda iyice yer etmeye başlamıştır. Cumhuriyet tarihimizi anarken milli kelimesini sık sık kullanırız ve yerli bir üretim olduğu zaman da milli kelimesine sıklıkla başvururuz.



MİLLİ KELİMESİNİN ANLAMI



Milli kelimesinin anlamı, genel olarak "millete ait olan" şeklinde belirtilmektedir. Milli kelimesi genelde bir millete ait olanı ifade etmek için kullanılır. Bu, milletin tarihinden bir parça da olabilir milletin bir ürettiği teknoloji ya da ürün de olabilir. Aynı zamanda milli; bir duygu durumunu ifade etmek için de kullanılabilmektedir (milli duygu).



MİLLİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Milli kelimesinin eş anlamlısı ulusaldır. Ulusal, bir millete ait olan anlamında, milli kelimesi yerine de kullanılabilmektedir. Milli ve ulusal kelimeleri, birbiri yerine kullanılabilecek iki eş anlamlı kelimedir.



MİLLİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Okulda çocuklarımıza milli duygular kazandırmalı ve onları bu vatana hayırlı bireyler olabilecek şekilde yetiştirmeliyiz.

Yerli ve milli üretime önem vererek ülkemizin ekonomisini kalkındırabiliriz.

Milli Mücadele Türk tarihinde yer etmiş büyük ve harika bir olaydır.



MİLLİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI