Milli kelimesi siyasi liderlerin en çok kullandığı kelimedir. Bu yüzden hem televizyonlarda hem de sosyal medyada kişilerin karşısına sıklıkla milli kelimesi çıkar. Bu kelimeyi duyan ve okuyan kişiler, milli kelimesinin anlamı ve eş anlamları için internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki, Milli eş anlamlısı nedir? Milli kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleleri nelerdir? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

MİLLİ KELİMESİNİN ANLAMI

Milli kelimesinin sözlük anlamı millete özgü olandır. Türk Dil Kurumu'nda aynı zamanda mil içeren de anlamına gelir. Dilimize Arapçadan geçen bu sözcük siyasi dilin en çok kullandığı sözcük olarak karşımıza çıkar.

MİLLİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Millete özgü olan anlamına gelen milli kelimesinin eş anlamlısı kişiler tarafından da araştırılan bir kelimedir. Bu kelimeyi cümle içerisinde farklı bir şekilde kullanmak isteyen kişiler ulusal kelimesi ile karşılaşır. Ulusal kelimesi de milli kelimesinin eş anlamlısı olarak sıklıkla kullanılır. İki kelime de yazılışları farklı olsa da aynı anlamlı taşıdıkları için kişiler tarafından tercih edilebilir. İki kullanımda anlatılmak istenen düşünceyi doğru bir şekilde karşılar.

MİLLİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Milli değerlere yönelik yapılan saldırılar toplum tarafından hoş görülmez.

Milli güvenlik sınırlarına karşı silahlı kuvvetler görevinin başında.

Milli parkın açılışı görkemli bir şekilde yapıldı.

Milli mücadele döneminde yapılanlar gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmalıdır.

Milli kültürün korunması ve yaşatılması için çalışmalar yapılmalıdır.

MİLLİ EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Milli kelimesini eş anlamlısı ulusaldır. Ulusal ile ilgili örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

Ulusal kültür toplumun ortak bilinci olmalıdır.

Ulusal değerlerimize yapılan dış saldırılara karşı milletçe karşı durmalıyız.

Ulusal marşlar, yurt dışı organizasyonlarında en iyi şekilde temsil edilmelidir.

MİLLİ KELİMESİNİN BİRLEŞİK KELİMELERDE KULLANIMI

Milli kelimesi kalıplaşmış olarak da kullanılır. İki farklı kelimeden meydana gelen ancak tek bir kelime gibi kullanıma örnekler ise şu şekildedir:

Milli eğitim, milli güvenlik, milli müdaafa, milli irade, milli marş, milli değer, milli savunma, mısakimilli