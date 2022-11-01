Milli Mücadele Kahramanları - Milli Mücadele Dönemi Kadın Erkek Kahramanlarının İsimleri ve Hikayeleri

Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ile birlikte savaşan Milli mücadele kahramanları, bugün hala saygı ve minnetle anılır. Milli mücadele kadın kahramanları, yeni bir sayfanın açıldığını işaret etmesi açısından önemlidir. Milli mücadele kahramanları erkek ve kadınların kimler olduğu, bugün ilkokuldan itibaren öğretilmeye başlanır. Türkiye, bugün tam bağımsız bir ülke ise bu, Milli mücadele dönemi kahramanları ve onların emekleri sayesindedir. İşte Milli mücadelede ön plana çıkan kahramanlar…

Milli Mücadele Kahramanları Kimdir?

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele verenler sadece askerler değildir. Halk da onlarla birlikte canla başla savaşmıştır. Düşman işgaline karşı koyan ve mandaya kesinlikle karşı çıkan Türk halkı içinde öyle isimler vardır ki, bıraktıkları izleri unutmak mümkün değildir. Anadolu'nun dört bir köşesi, Milli mücadelede varını yoğunu ortaya koymuştur. Aşağıda ise bu kahramanların kimler olduğu verilmiştir.

Şahin Bey

Antep'in "Gazi" ünvanı almasında kilit rol oynayan Şahin Bey, Fransız işgalcilere erzak taşıyan konvoya engel olmuştur. Aynı zamanda, Antep'in kurtuluşu için savaşmıştır. Şahin Bey, "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez." sözü ile ünlüdür.

Fevzi Çakmak

İstiklâl Savaşı'nın en önemli komutanlarından olan Fevzi Çakmak, son mareşal olması ile bilinir. Bu bakımdan, Atatürk'ten sonra ikinci sırada yer alır. Büyük Taarruz, Sakarya Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde önemli başarılara imza atmış ve vatan toprağının kurtulması için büyük bir emek sarf etmiştir.

Nezahat Onbaşı

Henüz 9 yaşındayken cephelerde babası ile birlikte mücadele etmeye başlayan Nezahat Onbaşı, gösterdiği başarılardan dolayı 12 yaşında "Onbaşı" ünvanına sahip olmuştur. I. ve II. İnönü Savaşı ve Konya İsyanı'nda yer almış, Sakarya ve Gediz Muharebeleri'nde silah tedariki yapmakta görev almıştır.

Gördesli Makbule

Eşi ile birlikte 19 yaşındayken Kuvayı Milliye'ye katılan Makbule Hanım, Gördes'in varlıklı ve ünlü bir ailesinin kızıdır. Yunan işgaline karşı verdiği mücadele ile bilinir. Cesurluğu ile nam salan Makbule Hanım, diğer askerlerin de cesaretlenmesi için elinden geleni yapmıştır. Yunanlar ile yapılan çatışmalara katılmış ve 22 yaşında şehit olmuştur.

Satı Çırpan

Bir çiftçi olan Satı Hanım, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah taşınması için mücadele vermiştir. Savaş bittikten sonra, kendi köyünde muhtar seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olmayı başarmış ilk kadınlardan biridir.

Yörük Ali

Aydın'ın Milli mücadelesine liderlik eden bir efe olan Yörük Ali, Yunanlar tarafından işgal edilen Aydın'ı "Malgaç Baskını" sayesinde kurtarmıştır. Karakteri ile gönüllerde taht kurmuş ve "Efelerin Efesi" türküsünün yakılmasını sağlamıştır. Yörük Ali'nin evi, Kültür Bakanlığı'nın kararı ile "Yörük Ali Efe" müzesine çevrilmiştir.

Sütçü İmam

Kahramanmaraş'ın Milli mücadele kahramanı olan Sütçü İmam, adından da anlaşılacağı üzere bir imamdır. Geçimini sağlamak için sütçülük yapmış ve bundan dolayı Sütçü İmam olarak anılmıştır. İşgal altında olan Maraş'ta, düşman askerleri tarafından taciz edilen üç kadını kurtarmak için onları silahla vurmuştur. Bu olayla birlikte, Maraş'ta Milli mücadele ateşini yakmıştır.

Kara Fatma

Cesur kadın kahramanlardan biri olan Kara Fatma, Kurtuluş Savaşı sırasında Kuvayı Milliye'ye katılmıştır. Yaklaşık olarak 300 askerden oluşan birlik ile birlikte, Bursa, Adapazarı, İzmit ve Bilecik'te işgalcilere büyük bir mağlubiyet yaşatmıştır. Ek olarak işgal altındaki Bursa'nın kurtuluşu için savaşmıştır.