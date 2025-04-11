Milli müfredatımızla dünyaya örnek olacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin son 20 yıla kadar eğitimde Batı değerlerinin Doğu'ya transfer edildiği bir köprü mahiyetinde olduğunu söyledi. Bakan Tekin özellikle 27 Mayıs darbesinin ardından Türkiye'nin eğitim sistemine böyle bir misyon biçildiğini belirterek ''Bizim artık milli bir eğitim modelimiz var. Biz böyle bir köprü olmayacağız. Dünyaya farklı bir perspektifle, her konuda bize özgü bir modelle örnek olabiliriz. Kökeninde insani değerler olan bir modelle. Eğitimde emperyal bir mantıkla hareket edemeyiz'' dedi. Bakan Tekin, dün Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen "İki Nokta Buluşmaları'' programında "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkânlar" konulu söyleşiye katıldı. Programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, öğretmenler ve çok sayıda lise öğrencisi katıldı.

KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde geldiği noktayı, yeni müfredat çalışmalarını, Milli Eğitim Akademisi ve 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde eğitim de dahil olmak üzere birçok alanda ciddi paradigma değişiklikleri olduğunu söyledi. Eğitimde çağı ıskalamak adına yenliklere açık olduklarını söyleyen Bakan Tekin, "Ancak bu değişiklikleri yaparken mutlaka kendi manevi kültürümüze sahip çıkarak yapalım. Yeni olan her şeyi kendimizi kaybetmeden alalım'' dedi. Okula başlama yaşından ders sürelerine kadar eğitimin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.