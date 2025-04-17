Milli Park Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Millipark Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bazen bir kelimenin nasıl yazıldığını düşünmeden geçeriz. Çünkü zihin, anlamı kavramaya odaklanır; biçim ise çoğu zaman ikinci plandadır. Ancak dili doğru biçimde kullanmak, yalnızca bireysel bir tercih değil; aynı zamanda toplumsal bir bilinç göstergesidir. "Milli park" gibi terimler, bu bilinç düzeyini gösteren örneklerdendir. Bu örneklerden olan milli park nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır soruları birçok kişinin araştırma konusu içerisinde yer alır.

Milli Park Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "milli park" ifadesi iki ayrı kelimeden oluşur ve bu nedenle ayrı yazılır. "Milli" kelimesi burada bir nitelik bildirir ve "park" sözcüğünü tanımlar. Bu yapı bir sıfat–isim tamlaması oluşturur ve her iki kelime de anlamını korur. Yani birleşerek yepyeni, tekil bir anlam oluşturmazlar. Bu nedenle kelimelerin bitişik yazılması gerekmez; aksine ayrı yazılmaları dil bilgisi açısından zorunludur.

TDK'ye Göre Millipark Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına göre "milli park" ifadesi ayrı yazılır. Bunun temel nedeni, bu iki kelimenin anlam kaynaşması yaşamadan bir araya gelmesidir.