Milyarda Kaç Sıfır Var? 1 Milyar Kaç Sıfır İle Yazılır ve Kaç Basamaklıdır?

Matematik ile arası iyi olmayan bazı öğrenciler bazı sayıların okunuşu ya da sonunda ne kadar sıfır olduğunu hatırlamakta zorlanmaktadır. Bu nedenle internet üzerinde sayılar hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Bu sorulardan bir tanesi de "milyarda kaç sıfır var?" sorusudur. Bu soruya ek olarak "1 milyar kaç sıfır ile yazılır, 1 milyar kaç basamaklıdır?" soruları da internet üzerinden yanıtı araştırılan sorular arasındadır. İşte 'milyar' hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Milyarda Kaç Sıfır Var?

Milyar, bin tane milyondan oluşan sayı olarak karşımıza çıkar. Bu sayı; 999.999.999 sayısı ve 1.000.000.001 sayısı arasında yer alan bir doğal sayıdır. 1.000.000.000 şeklinde gösterilir ve bu sayının sonunda 9 adet sıfır sayısı bulunur. 10 basamaklı bir sayı olan milyar; 109 şeklinde gösterilir. 1.000.000.000 dan başlayan ve 999.999.999.999'a kadar devam eden tüm sayıların sonuna 'milyar' eklenerek okunmaktadır. Örnek olarak 1.000.000.001 sayısı 'bir milyar bir' şeklinde okunur.