Milyardan Sonra Ne Gelir? Milyardan Sonra Hangi Sayı Gelir ve Nasıl Yazılır?

Milyardan sonra ne gelir diye merak eden birçok kişi için bunun cevabı oldukça basittir. Rakamlarla arası iyi olmayanların zorlandığı bir konu olduğundan dolayı, milyardan sonra hangi sayı gelir diye sıkça sorulur. Kaç haneli olduğunu öğrenmek isteyenler, milyardan sonra gelen sayı nasıl yazılır diye araştırabilir. Yanlış yazmamak açısından içinde kaç sıfır olduğu mutlaka öğrenilmelidir. Milyardan sonra gelen sayı nasıl yazılmalıdır?

Milyardan Sonra Ne Gelir?

Sayılardaki haneler çoğalmaya başladıkça tanımlamaları da değişir. Söz konusu olan yüksek bir miktar ise sırasıyla sıfırlar da artmaya başlar. Büyük sayılar içinde en sık duyulanlar ise milyon ve milyardır. Bir milyon 1.000.000 şeklinde, bir milyar ise 1.000.000.000 olarak gösterilir. Buradan anlaşılacağı üzere milyarda 9 sıfır bulunur ve toplamda 10 haneden oluşur.

Milyardan sonra ise trilyon gelir. 1 trilyon, 1.000.000.000.000 şeklinde ifade edilir. 12 sıfırı vardır toplamda 13 hanelidir. Ancak sadece bunlarla sınırlı değildir ve çok daha büyük değerler bulunur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Bin : 3 sıfır

Milyon : 6 sıfır

Milyar : 9 sıfır

Trilyon : 12 sıfır

Katrilyon : 15 sıfır

Kentilyon :18 sıfır

Seksilyon : 21 sıfır

Septilyon : 24 sıfır

Oktilyon : 27 sıfır

Nonilyon : 30 sıfır

Desilyon : 33 sıfır

Undesilyon : 36 sıfır

Dodesilyon : 39 sıfır

Tredesilyon : 42 sıfır

Kattuordesilyon : 45 sıfır

Kendesilyon : 48 sıfır

Seksdesilyon : 51 sıfır

Septendesilyon: 54 sıfır

Oktodesilyon : 57 sıfır

Novemdesilyon : 60 sıfır

Vigintilyon : 63 sıfır

Unvigintilyon : 66 sıfır

Dovigintilyon : 69 sıfır

Trevigintilyon : 72 sıfır

Kattuorvigintilyon : 75 sıfır

Kenvigintilyon : 78 sıfır

Seksvigintilyon : 81 sıfır

Septenvigintilyon : 84 sıfır

Oktovigintilyon : 87 sıfır

Novemvigintilyon : 90 sıfır

Trigintilyon : 93 sıfır

Untrigintilyon : 96 sıfır

Dotrigintilyon : 99 sıfır