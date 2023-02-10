Milyardan Sonra Ne Gelir? Milyardan Sonra Hangi Sayı Gelir ve Nasıl Yazılır?

Milyardan sonra ne gelir diye merak eden birçok kişi için bunun cevabı oldukça basittir. Rakamlarla arası iyi olmayanların zorlandığı bir konu olduğundan dolayı, milyardan sonra hangi sayı gelir diye sıkça sorulur. Kaç haneli olduğunu öğrenmek isteyenler, milyardan sonra gelen sayı nasıl yazılır diye araştırabilir. Yanlış yazmamak açısından içinde kaç sıfır olduğu mutlaka öğrenilmelidir. Milyardan sonra gelen sayı nasıl yazılmalıdır?
Sayılardaki haneler çoğalmaya başladıkça tanımlamaları da değişir. Söz konusu olan yüksek bir miktar ise sırasıyla sıfırlar da artmaya başlar. Büyük sayılar içinde en sık duyulanlar ise milyon ve milyardır. Bir milyon 1.000.000 şeklinde, bir milyar ise 1.000.000.000 olarak gösterilir. Buradan anlaşılacağı üzere milyarda 9 sıfır bulunur ve toplamda 10 haneden oluşur.
Milyardan sonra ise trilyon gelir. 1 trilyon, 1.000.000.000.000 şeklinde ifade edilir. 12 sıfırı vardır toplamda 13 hanelidir. Ancak sadece bunlarla sınırlı değildir ve çok daha büyük değerler bulunur. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
Bin : 3 sıfır
Milyon : 6 sıfır
Milyar : 9 sıfır
Trilyon : 12 sıfır
Katrilyon : 15 sıfır
Kentilyon :18 sıfır
Seksilyon : 21 sıfır
Septilyon : 24 sıfır
Oktilyon : 27 sıfır
Nonilyon : 30 sıfır
Desilyon : 33 sıfır
Undesilyon : 36 sıfır
Dodesilyon : 39 sıfır
Tredesilyon : 42 sıfır
Kattuordesilyon : 45 sıfır
Kendesilyon : 48 sıfır
Seksdesilyon : 51 sıfır
Septendesilyon: 54 sıfır
Oktodesilyon : 57 sıfır
Novemdesilyon : 60 sıfır
Vigintilyon : 63 sıfır
Unvigintilyon : 66 sıfır
Dovigintilyon : 69 sıfır
Trevigintilyon : 72 sıfır
Kattuorvigintilyon : 75 sıfır
Kenvigintilyon : 78 sıfır
Seksvigintilyon : 81 sıfır
Septenvigintilyon : 84 sıfır
Oktovigintilyon : 87 sıfır
Novemvigintilyon : 90 sıfır
Trigintilyon : 93 sıfır
Untrigintilyon : 96 sıfır
Dotrigintilyon : 99 sıfır