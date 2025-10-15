Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden yapılan açıklamada üniversitenin rektörü Prof. Dr. Handan İnci’nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”
YÖK BAŞKANI MESAJ YAYINLADI
Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.