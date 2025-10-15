Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci hayatını kaybetti

YÖK BAŞKANI MESAJ YAYINLADI

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.