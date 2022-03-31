Mimar Sinan Kimdir? Mimar Sinan’ın Hayatı Ve En Önemli Eserleri

Esasen bir devşirme olan ve Kayseri Ağırnas'tan İstanbul'a kabul gören Mimar Sinan, geldiği mimarbaşı rütbesini tırnaklarıyla kazıya kazıya almıştır diyebiliriz. Çünkü o çok küçük yaşlardan mimar olmaya heves etmiş ve kendini bu yönde geliştirmiştir. Kendisi, Kanuni Sultan Süleyman ile bir seferdeyken Prut Nehri'ne çok çabuk bir şekilde başarılı bir köprü inşa etmiş ve bu sayede Sultan'ın övgüsüne de mahzar olmuştur. Sonrasında ise mimarbaşılık zamanı geldiğinde dünyayı kendine hayran bırakacak türde eserler inşa etmiştir.

Mimar Sinan Kimdir?

Mimar Sinan, Türk tarihi içerisinde çok önemli ve büyük bir mimardır. Kendisine aynı zamanda Koca Sinan'da denmiştir. Kütüğü Kayseri olan Mimar Sinan'ın Ağırnas kasabasında 1490 senesinde doğduğu bilinmektedir. Kütüğünden dolayı kendisine Ağırnaslı Sinan olarak da hitap edilmiştir.

Osmanlı Devleti, köken olarak Anadolu dışından çok fazla kişiyi küçük yaştan devşirme adı verilen yöntem ile kendisine faydalı bireyler haline getirmiştir. Daha sonra bu eğitilmiş kimseler devletin farklı kademelerine getirilerek memurlu yaparlar idi. Devlet görevinde de devşirmeler, Türklerden daha çok olurlardı. Bunun sebepleri hala tarihçiler arasında tartışma konusu olsa bile genel kanı devşirmelerin bu bölgelerde akrabalara sahip olmadıklarından "torpil" yapamayacaklarıydı.

Tabii bu dönemde bir "milliyetçilik" duygusu da gelişmemişti. Günümüzdeki gibi bakılmıyordu. O zaman kişiler kendilerini Türk, Arap, Laz, Çerkez, Rum, Yunan, Macar şeklinde tanıtmaktan ziyade dinleri ile tanıtırlardı. "Müslümanım" ya da "Hıristiyanım" denirdi. Bu nedenle, bu tarihleri yorumlarken bugünkü gibi bir milliyetçilik duygusu ile yaklaşmamak önemlidir.

Mimar Sinan'da bu devşirme çocuklardan bir tanesiydi. 21 veyahut 22 yaşında devşirilerek İstanbul'da acemi ocağına kabul edilmiştir.

Mimar Sinan'ın Hayatı

Yavuz Sultan Selim Han döneminde devşirilerek İstanbul'a geldi. Sinan gayet zeki, dinamik bir gençti. Bu nedenle, en başından beri gelecek vaat ettiği görülmüştür. Mimar Sinan saraya geldiği zaman mimarlığa özenmiş ve kendi vatanında çeşitli bahçeler, bağlar, su yolları ve kemerler yapmayı hayal etmiş, istemiştir.

Bu yolda ilerlemek isteyince dönemindeki en büyük ustaların elinde çalışmış, türbe, han ve çeşme inşaatlarında tecrübe kazanmıştır. Mimar Sinan'ın bir diğer vasfı da aynı zamanda askerliktir. Kendisi vakti zamanında Yeniçeri yapılmıştır. Bu nedenle Kanuni zamanında yapılan Rodos ve Belgrad savaşlarına atlı sekban olarak katılmıştır. Tarihi zafer Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra Zenberekçi başı olmuştur.

Mimar Sinan çok sayıda savaşa katılmış iyi bir askerdi. Hatta, Moldovya seferinde Prut nehrinin üzerine "1 aydan evvel kurulamaz" denen köprüyü 13 günde kurmuştur ve bu sayede Padişah Kanuni Sultan Süleyman Han'ın övgüsüne mahzar olmuştur. Katıldığı seferlerde tabii askerliğin yanında Viyana, Mısır, Irak, İran, Balkanlar, Suriye ve Güney Avrupa gibi yerleri gezince, buralardaki mimariyi de inceleme ve gözlemleme fırsatı bulmuştur. Mesleki açıdan çok büyük avantajlar ve kazanımlar elde etmiştir.

Mimar Sinanın En Önemli Eserleri

Henüz mimarbaşılık görevine getirilmeden önce Mimar Sinan, Halep'te Hüsreviye Külliyesi, İstanbul'da Haseki Külliyesi ve Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ni inşa etmiştir. Bu eserler, oldukça dikkat çeken ve Mimar Sinan'ın ne büyük bir usta olduğunu o zamanlardan belli eden eserlerdir.

Mimar Koca Sinan, mimarbaşı olduktan sonra resmen tarihe adını yaptığı eserler gibi sağlam bir şekilde inşa etmiştir. Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi, Süleymaniye ve Selimiye, onun fazla dikkat çeken ve konuşulan eserlerindendir. Süleymaniye Camisi günümüzde hala her gün yüzlerce ziyaretçi almaktadır. Bu camiye gelen Hıristiyan, Yahudi, Şinto veya farklı dinlerden birçok insan da hayran kalmaktadır ve detaylıca incelemektedir.

Tüm bunlara ek olarak Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak adlandırılan Selimiye Camii, çok ayrı bir başarıya, çok ayrı bir ihtişama sahiptir.

Mimar Koca Sina bir insan ömrüne 84 cami, 57 medrese, 53 mescit, 8 köprü, 8 mahzen, 35 saray, 5 su yolu kemeri, 48 hamam, 22 türbe, 20 kervansaray, 3 darüşşifa, 17 imaret, 7 darülkuravve sığdırmıştır.

Toplamda 364 adet eseri bulunmaktadır.