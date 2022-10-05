Mimarlık bölümünde eğitim coşkuyla başladı

Etkinliğin açılış konuşmalarında Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Erman ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu öğrencilerin yeni eğitim yılını tebrik ederken, mimari proje yarışmalarının önemine ve mimarlık eğitiminde değerine vurgu yaptılar. Doç. Dr. Erman, Çukurova Üniversitesinin kuruluş yıllarında kampüsün imarında ve inşasında uzun yıllar emeği geçen Y. Mimar Bumin Edil anısına ödüllerin verildiği PRO/4 Y. Mimar Bumin Edil Mimari Proje Öğrenci Yarışması'nın gerçekleşmesine büyük katkı sağlayan Edil Ailesine destekleri için teşekkür etti.

Edil Ailesi ve Ayşe Edil adına konuşmasını yapan Ece Edil Akman, Y. Mimar Bumin Edil anısına ödül verilen bu yarışmanın hayata geçmesine imkân tanıdığı için Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e şükranlarını sunarak; ve sağladıkları destek için Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gözde Ramazanoğlu'na ve Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Ödül alan öğrenci projelerinin ve Mimarlık Bölümünün 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı öğrenci çalışmalarının sunulduğu serginin açılışı ve kokteyli gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu Mimar Ömer Selçuk Baz'la birlikte sergiyi gezen öğrenciler, projeleri değerlendirme fırsatı buldular.