Mimoza Çiçeği Anlamı: Mimoza Çiçeği Ne Anlama Gelir, Hikayesi Nedir, Ne Demek?

Mimoza çiçeği, bir yönüyle altını ve güneşi temsil etmektedir. Bunun yanında iyinin yanında olduğu için, kötüye karşı iyiyi simgeler. Hediye olarak verilen mimoza çiçeği birden çok anlama gelmektedir fakat mimoza çiçeğinin kendisi de bu gibi çok hoş anlamlara sahiptir. Zafer elde etmiş muzaffer şekilde yaşayan insanların çiçeğidir mimoza çiçeği ve hoş görüntüsüyle kalpleri fethetmeye günümüzde hala devam etmektedir.

Mimoza Çiçeği Anlamı

Mimoza, birçok rengi bünyesinde taşır ve aynı insana verdiği bu yaşama sevinciyle paralel olarak güzel anlamlar taşımaktadır. Bu çiçek birçok faydayı bir arada taşır ve bu özelliğiyle ön plana çıkan bir bitki türüdür.

Ruhen ve manevi olarak sıkıntı yaşayan kişiler genelde mimoza çiçeğinin yaprakları kullanılarak hazırlanan çayı tüketirler ve huzura yaklaşırlar. Sigarayı bırakmak isteyen kişilere de ısrarla tavsiye edilen mimoza çiçeği, gerçekten de çok hayırlı anlamlara sahiptir.

Mimoza Çiçeği Ne Demek?

Mimoza çiçeği aslında çiçek dilinde "gizli aşk" anlamını taşımaktadır. Yani gizli aşkın simgesidir mimoza çiçeği. Artmış olan hassasiyeti ve aşkın büyüsünü anlatır. Yeniden birleşme anlamını da barındıran bu çiçek türü, oldukça elit ve özel kişilerin tercihidir.

Mimoza Çiçeği Hikayesi

Bilindiği üzere dünyada kanlı bir İkinci Dünya Savaşı meydana gelmiştir. 1946 senesinde biten bu savaşın sonunda İtalya milleti yaşama dair yepyeni, taze, umut dolu bir arayış içerisindedir. Bu esnada isimleri Terasa Mattei, Terasa Noce ve Rita Mognagnana olan ve İtalya Kadın Birliği üyelerinden olan bu kişiler, toplumu yeniden inşa etmek gerektiği düşüncesindedirler ve gidip "Kadın Dayanışması" isminde bir çalışma gerçekleştirmek isterler.

Bu teorik fikirleri pratiğe dökmek için en iyi aracın da bir çiçek olacağı konusunda mutabık olurlar. Bunu oylamaya açalarlar ve karanfil, mis kokusu, anemon ve mimoza çiçeği arasından, mimozaya karar verilir.