Min Ne Demek? İngilizce Min Neyin Kısaltması, Türkçesi Ne Anlama Gelir?

Min ne anlama gelir, neyin kısaltması gibi sorular "min" kısaltmasını gördüğü zaman insanların akıllarında beliren bir sorudur. Min kısaltması hem Türkçede hem de İngilizcede karşılaşılan bir kısaltmadır ve birden fazla kelimeyi karşılayabilir. Kısaltması olarak kullanıldığı kelimeler arasında minimum kelimesi de bulunur ve bu hem İngilizcede hem de Türkçede kullanılan bir kelimedir. Min hakkında "Min ne demek, neyin kısaltması? Minimum ne demek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Min Ne Demek?

Min, bazı dillerde kısaltma olarak bazı dillerde ise tek bir kelime olarak kullanılır. Örneği İngilizce ve Türkçede kısaltma olarak kullanılır. Arapça'da ise bir kelimedir.

Türkçe'de kısaltma olarak "minimum" kelimesinde kullanılır. Minimum kelimesinin anlamı; bir şey için gerekli olan en aşağı, en küçük nicelik ya da derece.

İngilizcede kısaltma olarak "minute" kelimesinde kullanılır. Minute kelimesinin Türkçe karşılığı; dakikadır. Yani saatin 60'da 1'i ya da 60 saniye.

Arapça olarak "min" kelimesi, "harf-i cer" olarak tanımlanır ve bir edattır. Genellikle anlamı; "-den, -dan" şeklinde olan bir ektir.

İngilizce Min Neyin Kısaltması?

İngilizce'de kullanılan "min" kısaltması 3 kelimenin kısaltması yerine kullanılır. Bu üç kelime; minute, minimum ve minör şeklindedir. Bunun yazı dilinde ya da konuşma dilinde kullanılması mümkündür. Minute kelimesinin anlamı; dakika, minimum kelimesinin anlamı; en aşağı değer, minör kelimesinin anlamı; (bir müzik terimi) bir makamın, akorun, gamın ya da aralığın özelliğidir.