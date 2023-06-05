Mindfulness Nedir? Mindfulness Egzersizleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Bireyin kendi duygu ve düşünceleriyle davranışları üzerine farkındalık kazanması için "Mindfulness nedir, ne demek?" sorusuna yanıt alması gerekir. Çünkü "Mindfulness ne işe yarar?" gibi bir soruyla ilişkili olan yanıtları araştıran bireyler, bu becerinin hangi alanlar ile konular üzerinde etkili olduğunu keşfedebilir. Mindfulness egzersizleri kapsamında yer alan pratiklerin sıralanması ise bu sürecin günlük yaşamda etkinleştirilmesini sağlayacaktır.

Mindfulness Nedir?

Bir kişinin dikkatini yönetirken nazik ve tarafsız olmayı başarma becerisi mindfulness olarak adlandırılır. Dolayısıyla bu becerinin aynı zaman bir psikolojik süreç olarak da ele alındığı söylenmelidir. Mindfulness becerisinin şimdiki zamanı yargılamamakla bağlantılı olduğu görülür. Ayrıca bu süreçte yargılama eğiliminden kaçınıldığı gibi yaşanan olaylara yönelik farkındalık oluşturulur. Bu bağlamda mindfulness; duygular, düşünceler, vücut, nefes, hisler ve davranışlar konusunda farkındalık kazanmayı gerektirir. Kişisel deneyimlerin bilinçli bir şekilde gözlemlenmesini temel alan bu sürecin Türkçede nasıl adlandırıldığı da sıklıkla araştırılır. Buna bağlı olarak "Mindfulness ne demek?" sorusunun yanıtı bilinçli farkındalık olarak belirtilebilir.

Mindfulness Ne İşe Yarar?

Bilinçli farkındalığın bireyin herhangi bir alanda daha objektif ve başarılı olmasını etkileyebildiği söylenir. Çünkü mindfulness temelde kişinin kendi duyu ve düşünceleri, hisleri, davranışları, vücudu ve nefesiyle ilişkilidir. Bu bağlamda mindfulness sürecinin bireylerin eğitim ve iş alanındaki becerilerinden sosyal ilişkilere varan konularda rol oynadığı belirtilebilir. İnsanlar üzerinde psikolojik, sosyal ve fizyolojik açıdan olumlu etkileri bulunduğu bilinen mindfulness becerisinin bilimsel olarak kanıtlanan faydaları aşağıdaki gibidir:

Uyku kalitesinin yükseltilmesi, kilo verme sürecinin desteklenmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi konusunda etkili olabilir.

Stresi azaltıp olumsuz duygulardan uzaklaşılmasını sağlayarak depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları önleyebilir.

Empati kurma, benlik saygısını pekiştirme ve yaratıcılığı geliştirme konusunda olumlu etkileri görülebilir.

Odaklanma becerisinin geliştirilmesi ve hafızanın güçlendirilmesi bakımından faydalı olduğu bilinir.

Bedenin daha esnek, zinde ve dayanıklı olmasını destekleyebilir.

Kişilere iş veya okul hayatında özgüven, çalışkanlık, yaratıcılık, insan ilişkileri ve üretkenlik gibi konularda fayda sağlayabilir.

Mindfulness Egzersizleri Nelerdir?

Bilinçli farkındalık pratiklerinin günlük yaşama iki ayrı şekilde uyarlanabildiği görülür. Formal egzersizleri uygulayan kişiler düzenli olarak oturur ya da uzanır pozisyonda belli başlı konulara odaklanabilir. İnformal egzersizler ise günlük yaşamda gerçekleştirilen farklı aktiviteler sırasında bilinçli farkındalık pratiklerinin hayata geçirilmesini temsil eder. Farklı alanlar ve konular üzerine yapılabilen bilinçli farkındalık egzersizlerinin çeşitleri aşağıdaki gibidir: