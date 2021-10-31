Minik eş anlamlısı nedir? Minik kelimesinin eş anlamlısı

Minik Fransızca kökenli bir kelimedir. Minik kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmaya hem de kelime dağarcığımızı büyütmemize katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan minik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Minik Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Ufak ( Eski Türkçeden dilimize geçmiştir)

Küçük ( Türkçe bir kelimedir)

Bu iki sözcük de minik kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğu teşkil etmez.

Minik Kelimesinin Anlamı

Küçük ve sevimli şeyler.

Minik Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Gölün kenarındaki çimlerin arasında gezinen minik tırtıl gören herkesi gülümsetti.

Küpem o kadar minik ki, saatlerce aradım bulamadım.

Minik Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı