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Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:34 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:34

Minik eş anlamlısı nedir? Minik kelimesinin eş anlamlısı

Minik eş anlamlısı nedir? Minik kelimesinin eş anlamlısı

Minik, küçük ve sevimli canlılar ve cisimler için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen minik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Minik Fransızca kökenli bir kelimedir. Minik kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmaya hem de kelime dağarcığımızı büyütmemize katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan minik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Minik Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Ufak ( Eski Türkçeden dilimize geçmiştir)
  • Küçük ( Türkçe bir kelimedir)

Bu iki sözcük de minik kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım hatası veya anlam bozukluğu teşkil etmez.

Minik Kelimesinin Anlamı

  • Küçük ve sevimli şeyler.

Minik Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Gölün kenarındaki çimlerin arasında gezinen minik tırtıl gören herkesi gülümsetti.
  • Küpem o kadar minik ki, saatlerce aradım bulamadım.

Minik Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Evladım acelen yok, yemeğini lütfen ufak lokmalarla ye.
  • Belki beni affeder diye ona ufak bir hediye aldım.
  • Bahçedeki küçük mantarları sakın yeme!
  • Elleri küçük olduğu için her zaman bilek güreşini kaybederdi.

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Minik eş anlamlısı nedir? Minik kelimesinin eş anlamlısı
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