Minikler için ders zili çalıyor

MEB tarafından, 2023- 2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başlıyor.8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir araya gelecek.Okul öncesinde aile ve çocuklarla düzenlenecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan rehberde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12, ilkokul 1'inci sınıflar için 9 etkinlik örneğine yer verildi.MEB, ayrıca öğrenciler için toplam bin 166 farklı kitaptan oluşan yaklaşık 192 milyon ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynağı okullara dağıttı.Uyum döneminin okul öncesi ile ilkokul 1'e başlayacak çocuklar ve aileleri için sancılı geçtiğini belirten NLP Uzmanı olan Zihin Eğitmeni Burak Dalgül, "Heyecanın yanında anneden ayrılma endişesi hem anne hem de çocuk için psikolojik zorluklara neden oluyor. Çocuklar, annesinin onu bırakacağını, zor durumda kalırsa annesinin ona ulaşamayacağını düşündüğünden korkup ağlayabilir. Çocuk bunun fiziksel olarak her an mümkün olmadığını ama istediği zaman anneyi yanında hissedebileceğini öğrenmeli. Ebeveynlere sorunla başa çıkmaları için evlatlarını okula bırakırken kendilerine ait küçük bir eşyayı okulun bahçesinde veya evden çıkmadan vermelerini öneririm" dedi.