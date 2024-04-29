Minikler okuma yazmayı daha hızlı öğrenecek: Teori dönemi bitti

Milli Eğitim Bakanlığı 2024- 2025 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak yeni öğretim programını kamuoyuyla paylaşılmak üzere askıya çıkardı. İlkokul müfredatında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Birinci sınıflarda gerçekleşen ses grupları değişikliğiyle dilimizde daha fazla kullanılan seslerle okuma yazma sürecine başlanabilecek. Yeni müfredatta Türkçe, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer aldı. Eğitimin her aşamasında, Türkçe'nin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilecek. Türkçe'nin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması da tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, dinleme, konuşma, yazma ve anlama olmak üzere 4 dil becerisini temele alan köklü değişikler yapıldı. İlk oluşturulan hece ve kelimelerin "an", "ana" ve "anne" olmasının da çocuğun yakın çevresinden örnekler verebilmesine imkân tanıyacağı belirtildi. Yeni müfredatı SABAH'a değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ilkokullarda çocukların okuma ve yazma sürecini hızlandıracak değişiklikler, ortaokul ve liselerde ise teoriden çok uygulamaya yönelik içerikler ile bilgiye ulaşacak becerilerin kazandırılmasının hedeflenmesinin önemli olduğunu söyledi.Kurt ''Bazı branşlar özelinde tema, ünite veya konu isimlerinde de değişiklik yapılmıştır. Müfredatların genelinde yenilikçi, geliştirmeye açık, öğrenci merkezli, sezdirme ve hissettirmeye dayanan, teoriden daha çok uygulamaya yönelik içeriklere yer verildiği gibi ölçme- değerlendirme, performans oluşturma, geliştirme ve takibi ile atölye çalışması üzerinde de fazlasıyla durulmuştur" diye konuştu.