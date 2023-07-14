Miri Arazi Nedir? Osmanlı Devleti’nde Miri Toprakların Özellikleri Nelerdir?

Üzerinde yerleşim yeri bulunmayan topraklara arazi denir. Birçok arazi çeşidi vardır ve bunlardan biri de miri arazidir. Miri toprak nedir, sorusu ile devlet arazilerini araştırırken karşılaşırız. Miri nedir, sorusuna hükümetin ve hazinenin malı olan anlamına geldiği yanıtını verebiliriz. Miri arazi nedir, dediğimizde mülkiyetinin devlete ait olduğu arazilere denildiğini öğreniriz. Miri toprakların özellikleri nelerdir, sorusuna miri arazinin dokuz farklı bölümden meydana geldiği yanıtını verebiliriz.

Miri Arazi Nedir?

Arazinin kelime anlamı yeryüzü parçası, yerey, toprak olarak karşımıza çıkar. Arazi, mülkiye şekillerine göre üçe ayrılır. Arazileri mülkiyet şekillerine göre şu şekilde sıralayabiliriz:

Miri arazi (Hazine arazileri)

Şahıs arazileri

Köy, otlak ve mera arazileri

Miri arazi, devlet hazinesine ait olan arazilere denir. Devlete ait olan ve kamu yararı için kullanılabilen miri arazilerin istisnai olarak karşılaşılabilecek bazı durumlarda kullanım hakkı bir kişide bulunabilir. Miri arazide tüzel ya da gerçek kişilerin sahip olduğu hakları şu şekilde sıralayabiliriz; arazinin kullanımı, tüketim ve araziden yararlanma şeklindedir.

Osmanlı Devleti'nde Miri Toprakların Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nde miri topraklar tüzel ve gerçek kişilere kimi zaman kira yoluyla kimi zaman ise maaş karşılığı verilirdi. Bu topraklar kişinin ölmesi ile yine devlete geçerdi. Yani aslında devlete ait olan fakat başka kişilerin de kullanabildiği arazilere miri arazi denir. Miri arazi, birçok farklı bölümden meydana gelir ve dokuz tanedir. Miri arazinin bölümlerini ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: