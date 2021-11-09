Misafir Zıt Anlamlısı Nedir? Misafir Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cümle içirişinde misafir kelimesi ad görevinde kullanılmaktadır. Ayrıca kelimenin anlam dağarcığını incelediğimizde karşımıza oldukça zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bu durumun bazı nedenleri bulunmaktadır. İlk olarak özel bir anlam ifade ettiği için anlam çeşitliliği oluşmamıştır. Bir diğer nedeni ise cümlede sadece gerçek anlamıyla kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

MİSAFİR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Misafir kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde karşımıza oldukça zayıf bir kelime çıkmaktadır. Hatta sözlüklerde bile misafir kelimesinin anlamı eş anlamlısıyla ifade edilmektedir. Bu durumun pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazılarından yukarı bahsetmiştik. Bu nedenlere ek olarak misafir kelimesinin anlam ilişkileri de oldukça zayıftır. Tüm bu nedenler misafir kelimesinin anlam kapasitesini daraltmıştır. Fakat günümüzde çok sık kullanılan bir kelimedir. Bu bilgilere bakarak misafir kelimesinin anlamı 'konuk' olarak sözlüklerde yerini almıştır.

MİSAFİR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre misafir kelimesinin dağarcığından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise misafir kelimesinin belirli anlam ilişkilerini ele alacağız. Misafir kelimesi için en önemli anlam ilişkisi eş anlamdır. Bunun yanında zıt anlamlısı da oldukça önemlidir. Misafir kelimesinin eş anlamlısı 'konuk' kelimesidir. Misafir kelimesinin zıt anlamlısı ise 'davetsiz' kelimesidir. Bu kelimeleri iyi kavramak, misafir kelimesini çözümlemede oldukça önemlidir. Bu iki zıt anlamlı kelimeyi daha iyi kavramak için şu cümlelere göz atabilirsiniz:

Bize misafir olduğunuz için gerçekten çok sevindim.

Bu karanlık ve kışkırtıcı düşünceler davetsiz olarak zihninize girdiğinde, onları takıntı haline getirmeyin.

MİSAFİR KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Misafir kelimesiyle ilgili bazı anlam özelliklerinden bahsettik. Şimdi ise misafir kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimelerden bahsedeceğiz. Kısaca bu kelimeler aşağıdaki gibidir: