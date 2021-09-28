Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlısı

Misal kelimesi Arapça'dan gelmektedir. Anlam olarak bir şeye benzeyen nesneyi, ya da durumu anlatmak için kullanılmaktadır. Eş anlamlısı olarak da dört adet kelime bulunmaktadır. Bunlar örnek, benzer, eş ve gibi kelimeleridir. Kullanım olarak aynı anlamlara gelen bu kelimeler misal kelimesinin yerini alabilmektedirler.



MİSAL KELİMESİNİN ANLAMI



Misal kelimesinin anlamı, bir durumun diğer duruma benzemesidir. Misal kelimesini kullanan kişi, bir konunun diğer bir konu ile ilgili bağlantısına dikkat çekmek istiyordur. Konuşma "misal" ile devam ediyorsa anlatılan duruma benzer bir durum daha anlatılacak demektir.



MİSAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI



Misal kelimesinin eş anlamlıları örnek, benzer, eş ve gibidir. Misal kelimesinin yerine kullanılabilen bu kelimeler de aynı şekilde misal kelimesinin görevini görmektedirler. Bir durumu bir durum ile bağlamak için bu kelimeleri misal kelimesi gibi kullanabiliriz.



MİSAL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Ben açık alanda spor yapmayı çok severim. Misal sokağımızın başındaki park benim spor yapmam için oldukça uygun bir yerdir.

Tehlikeli olduğundan şüphelendiğimiz durumlarda hemen polise haber vermeliyiz. Misal bir apartmandan çığlık sesi duyduğumuzda polisi aramamız gerekmektedir.

Okulda zayıf olduğumuz derslere özel olarak ilgi göstermemiz gerekir. Misal matematikte zayıfsak daha fazla matematik dersine çalışmamız gerekir.

MİSAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI