Misal eş anlamlısı nedir? Misal kelimesinin eş anlamlısı

Misal kelimesi Arapça'dan gelmektedir. Anlam olarak bir şeye benzeyen nesneyi, ya da durumu anlatmak için kullanılmaktadır. Eş anlamlısı olarak da dört adet kelime bulunmaktadır. Bunlar örnek, benzer, eş ve gibi kelimeleridir. Kullanım olarak aynı anlamlara gelen bu kelimeler misal kelimesinin yerini alabilmektedirler.
MİSAL KELİMESİNİN ANLAMI
Misal kelimesinin anlamı, bir durumun diğer duruma benzemesidir. Misal kelimesini kullanan kişi, bir konunun diğer bir konu ile ilgili bağlantısına dikkat çekmek istiyordur. Konuşma "misal" ile devam ediyorsa anlatılan duruma benzer bir durum daha anlatılacak demektir.
MİSAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARI
Misal kelimesinin eş anlamlıları örnek, benzer, eş ve gibidir. Misal kelimesinin yerine kullanılabilen bu kelimeler de aynı şekilde misal kelimesinin görevini görmektedirler. Bir durumu bir durum ile bağlamak için bu kelimeleri misal kelimesi gibi kullanabiliriz.
MİSAL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
MİSAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLILARININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI