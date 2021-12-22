Mısır Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Mısır Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Piramitleri ile dünyaya nam salan, tarihi milattan önceye dayanan Mısır'ın kültürel mirasları günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden de Mısır hakkında pek çok sorunun cevabına merak edilir ve araştırılır. İşte Mısır hakkında merak edilen soruların cevapları.

Mısır hangi kıtada?

Toprakları iki farklı kıtada yer alan ender ülkeler vardır. Bu ülkelerden biri de tarihi ve kültürel mirası ile günümüze kadar ulaşan Mısır'dır. Mısır hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? sorusunun cevabı ise iki farklı şekilde verilir. İlk olarak Mısır topraklarının büyük kısmı Afrika kıtasındadır. Mısır'ın kuzeydoğusundaki topraklar Afrika kıtasında bulunur. Mısır topraklarının bir kısmı ise Asya kıstasında yer alır. Asya kıtasında yer alan topraklar kıtanın güneydoğu bölümündedir. Mısır yüzölçümü açısından da dünyanın 30. ülkesi olarak yer alır.

Mısır Dünya'nın hangi bölgesinde?

Mısır, Afrika kıtasında bulunduğu için sıcak ve kurak bir ülkedir. Afrika kıtasının tüm coğrafi özelliklerini taşıyan bu ülke Sina Yarımadası üzerinde de olduğu için Afrika ve Asya kıtası arasında bir köprü görevi görür. İki kıtada da toprağı bulunan Mısır'ın topraklarının büyük kısmı çöllerden meydana geldiği için büyük bir bölümünde yaşam ve yerleşim uygun değildir.

Dünyanın en büyük çölleri olan Libya ve Sahra Çölü de Mısır topraklarında yer alır. Mısır'ın doğusunda İsrail ve Filistin yer alır. Batı kısmında Libya, kuzey kısmında ise Sudan ile komşudur. Bu yüzden Afrika için de Ortadoğu bölgesi için de önemli bir stratejik konuma sahiptir. Mısır konum olarak Kızıldeniz ve Akdeniz'e de kıyısı olan bir ülke olarak önemini arttırmaktadır.

Mısır hangi yarım kürede yer alır?

3 milyon 2 bin 27 km ile dünyanın en büyük 30. yüz ölçümüne sahip olan Mısır, Kuzey Yarım Küre'de ekvatorun kuzeyinde yer alan bir ülkedir. Mısır'da dini inanç Müslümanlıktır. Halkın büyük çoğunluğu Sünni'dir. Resmi dili Arapçadır.