Mısır Meyve Mi, Sebze Mi? Mısır Meyve Midir, Sebze Midir?

Meyve ve sebzeleri, bitkinin yediğimiz parçalarına göre ayırıyoruz. Mısır meyve mi sebze mi, sorusuna mısır, tohum zarfının tohum zarıyla sıkıca kaynaştığı bir meyve tipi olan buğdaysı bir bitkidir yanıtını veririz. Mısır meyve midir sebze midir, sorunun yanı sıra mısır tahıl mıdır sorusu ile de karşılaşırız. Burada ki kavram yanılgısını her tahılın bir meyve olduğu yanıtını vererek düzeltebiliriz. Bitkinin besin olarak tüketilen kısmına bakılarak bu besinin meyve mi yoksa sebze mi olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

Mısır Meyve Mi, Sebze Mi?

Yediğimiz bir şeyin meyve olup olmadığına bitkinin yediğimiz kısmına göre karar veriyoruz. Eğer yediğimiz şey bitkinin yumurtalıkları veya üremede görev alan başka bir bölümünden elde edilmişse onları meyve olarak sınıflandırıyoruz. Üreme de görev alan bir bölümünden ortaya çıkar kısmını değil de kök, gövde, yaprak gibi besin olarak tüketilen kısımlarını ise sebze olarak sınıflandırıyoruz. Meyve ve sebze örneklerini ve nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Domates, bitkinin çiçek kısmında oluştuğu için bir meyvedir.

Bezelye, bitkinin çiçek kısmından oluştuğu için bir meyvedir.

Turp, bitkinin kök kısmı olduğu için bir sebzedir.

Ispanak, bitkinin yaprak kısmı olduğu için bir sebzedir.

Soğan, bitkinin kökü ve yaprakları yenen bir besindir. Bu nedenle sebzedir.

Mısır Meyve Midir, Sebze Midir?

Mısır, mısır bitkisinin çiçek kısmından elde edilen bir besindir. Ne kadar pişirilerek yenen bitkisel bir besin olduğu için sebze olarak bilinse de çiçek kısmından elde edildiği için meyvedir. Bitkisel bir besinin sebze mi yoksa meyve mi olduğunu anlamamızın en kolay yolu çekirdeği veya üzerinde bir tohumu var mı diye bakmaktır. Mısırın üzerinde sıra sıra dizili olan kimisinin mısırın dişleri diye tabir ettiği sarı küçük parçaları tohumu yani çekirdeğidir. Böylelikle de mısırın bir meyve olduğunu anlayabiliriz.

Mısırın aynı zamanda karyops grubuna dâhil olduğunu, yani bir buğdaysı meyve olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tahıl olarak kullanılan besinlerin meyve veya sebze olmadığını duymuş olabilirsiniz. Fakat tahıl ürünlerinin tamamı bitkinin meyvesidir. Bu nedenle de mısırın bir meyve olması kaçınılmazdır.