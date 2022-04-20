Mısır Para Birimi Nedir? Mısır Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Mısır, Kuzey Afrika'da konumlanmış Akdeniz'de ve Kızıl Deniz'de büyük sahil şeritleri olan bir ülkedir. Büyük bir yüzölçümüne sahip olan Mısır'ın 100 milyonu geçkin nüfusu vardır. İlk sırada Mısır piramitleri olmak üzere birçok tarihi yapıya ve kültürel mirasa ev sahipliği yapması sebebi ile her yıl milyonlarca turist ağırlayan Mısır, aynı zamanda büyük bir ithalat ve ihracat ağına sahiptir. Borsa takipçileri ve ekonomi meraklıların merak ettiği konulardan birisi de Mısır para birimidir. Peki, Mısır para birimi sembolü nedir? Mısır para birimi nedir? İşte ayrıntılar...

Mısır Para Birimi Nedir?

Mısır'ın resmi adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'nin para birimi Mısır Lirasıdır. Mısır Lirası'nın diğer bir adı da Mısır Poundu'dur. Her iki ismi de geçerlidir fakat Mısır Poundu daha sık kullanılmaktadır. Mısır Poundu' nün en küçük para birimi 25 ve 50 kuruştur. Bu bahsi geçen iki para birimi madeni ve banknot para olarak mevcuttur. Diğer banknot paralar ise 1, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Mısır Poundu olarak geçer.

Ülkenin resmi dili Arapça'dır lakin banknotlarda hem Arapça hem İngilizce yazılar vardır. Banknotlar üzerinde ll. Ramses, Abu Simbel ve Giza Büyük Sfenks başta olmak üzere ülke tarihinin liderlerin yahut tarihî yapıların resmi vardır.

Mısır Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin 4. ticari ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 5 milyar dolar rakamına ulaşmıştır. Aynı zamanda ülkemizden de çok sayıda turist Mısır seyahatlerine katılmakta ve Mısır'dan da ülkemize haylice fazla turist ziyaretleri gerçekleşmektedir.

Bu detayların nihayetinde Mısır para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği sıkça akıllara gelen sorulardan birisidir. 1 Mısır Poundu ( Mısır Lirası) yaklaşık olarak 0.80 Türk Lirasına tekabül eder.

Mısır Para Birimi Sembolü Nedir?

Diğer para birimleri gibi Mısır para biriminin de dünya borsalarında geçen uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Mısır Poundu'nun para kodu EGP, sembolü ise L£ şeklindedir.