Mısır Seferi Sonuçları- Mısır Seferi Hangi Padişah Döneminde Yapıldı, Sonucunda Osmanlıya Ne Geçti?

Mısır Seferi sonuçları bakımından önemli seferler arasında yer alır. Bu bakımdan tarih derslerine çalışan öğrenciler için Mısır Seferi hangi padişah döneminde oldu sorusunun yanıtı büyük bir önem taşır. Bunun yanında Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'ne neden çıktı sorusu da bu konu içinde yanıtlanması gereken sorulardan biridir. Mısır Seferi hangi padişah döneminde yapıldı, sonucunda Osmanlıya ne geçti sorularının yanıtlarını araştırdık ve paylaştık.

Mısır Seferi Nedenleri Neler?

Mısır Seferi, Yavuz Sultan Selim tarafından düzenlenen bir seferdir. Bu sefer sırasında Mısır fethedilmiş ve Memluk Devleti de yıkılmıştır. Osmanlı Devleti ile Memluk devleti arasındaki ilk sorunlar Yıldırım Beyazid döneminde başlamıştır. Yıldırım Beyazid'in Malatya'yı alması sonrasında birtakım sorunlar ortaya çıkmış ve bu sorunlar Yavuz Sultan Selim dönemine kadar büyüyerek gelmiştir. Dulkadiroğulları Beyliği'nin de alınması ile birlikte Memluklerin düşmanca tavırlarında artışlar meydana gelmiş ve sefer de kaçınılmaz olmuştur. Mısır seferi nedenleri arasında şunlar en önemlilerdir:

Yavuz Sultan Selim Türk İslam birliğini tam anlamı ile sağlamak istemiştir.

Memlukler Safevi devleti ile Osmanlıya karşı ittifak yapmıştır.

Abbasi Halifesi Kahire'de Memluk himayesindedir. Bu da Memluk devletine büyük bir siyasi otorite kazandırmıştır.

Dulkadiroğulları Beyliği Osmanlı topraklarına katıldığında Memlukler büyük tepki göstermiştir.

Baharat Yolu denetimi Mısır'ın elindedir.

Hacca gitmek isteyen Osmanlı vatandaşları süreli olarak yollarda sorun yaşamıştır. Memluk yöneticileri de bunlara duyarsız kalmıştır.

Tüm bu nedenler bir araya geldiğinde Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'ne çıkmaya karar vermiştir.

Mısır Seferi Sonuçları Neler?

Mısır Seferi'ne 1516 tarihinde çıkılmıştır. Seferin başında Yavuz Sultan Selim bu seferden başarı ile dönmeyi başarmıştır. Sefer sırasında 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşları kazanılmıştır. Bu savaşlar neticesinde de Kahire'ye girmeyi başarmıştır. Savaşın genel sonuçları arasında şunlar yer alır:

Memluk Devleti tamamen yıkılmıştır.

Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz Osmanlı Devleti'nin himayesine girmiştir.

Doğu Akdeniz üzerinde Osmanlı Devleti'nin etkisi daha da artmıştır.

Hicaz Osmanlı Devleti'ne geçmiş ve kutsal emanetler de İstanbul'a getirilmiştir.

Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Bu da Osmanlı Devlet yapısının teokratik bir karakter kazanmasını sağlamıştır.

Sefer sonrasında Osmanlı İslam dünyasının da liderliğini almıştır.

Elde edilen ganimetler ile Osmanlı Devleti biraz daha zengin hale gelmiştir.

Türk ve Osmanlı Devleti tarihi açısından önemli sonuçları olan bir seferdir.

Mısır Seferi Önemi Nedir?

Mısır Seferi birçok bakımdan önemli bir seferdir. Halifeliğin Osmanlı Devletine geçmesi ile birlikte devlet yapısında önemli farklılıklar oldu. İslam dünyası açısından Osmanlı Devleti daha da güçlendi. Önemli düşmanlarından biri olan Memluk Devleti tamamen ortadan kalktı.

Mısır Seferi Hangi Padişah Döneminde Yapıldı, Sonucunda Osmanlıya Ne Geçti?

Mısır Seferi'ni Yavuz Sultan Selim düzenlemiştir. Son derece başarılı bir sefer sonrasında birçok yerin idaresi Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Venedikliler Memluklere ödedikleri vergiyi Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlamış ve Kuzey Afrika fethi için de iyi bir üs elde edilmiştir.