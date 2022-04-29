Mısır Tanrıları, Yaratıkları Ve Hikayeleri: Antik Mısır Mitolojisi Tanrılarının İsimleri Ve Güçleri Nelerdir?

Antik Mısır medeniyeti Nil etrafında konuşlanmış yerleşim yerinde oluşmuştur çünkü kuru bir coğrafya olan Kuzeydoğu Afrika bölgesine hayat veren Nil Nehridir. Antik Mısırlılar çok eski bir medeniyet olduğundan dolayı o dönemde bilim ve teknoloji aşırı derecede ilkeldi ve insanlar bilmedikleri cisim, nesne ve olayları tanımlamak için tüm bunların birer tanrı işi olduğuna inanıyor ve bilmedikleri şeylere bu şekilde bir açıklama getiriyorlardı.

Mısır Tanrıları

Mısır'ın tanrıları oldukça fazla sayıdadır. Tek bir dine sahip olmayan ve günümüzdekinden oldukça farklı bir din anlayışına sahip olan Mısır medeniyetinin başlıca erkek ve kadın tanrıları aşağıdaki gibidir.

Erkek Tanrılar:

Aker : Ufuk ve Dünya tanrısıdır.

: Ufuk ve Dünya tanrısıdır. Aten : Güneş Diski Tanrısıdır.

: Güneş Diski Tanrısıdır. Amun : Yaratıcı bir Tanrıdır, Thebes şehrinin koruyucusudur. Yeni Krallık döneminde Mısırın önde gelen Tanrılarından olmuştur.

: Yaratıcı bir Tanrıdır, Thebes şehrinin koruyucusudur. Yeni Krallık döneminde Mısırın önde gelen Tanrılarından olmuştur. Anthur : Savaş ve Av tanrısıdır.

: Savaş ve Av tanrısıdır. Atum : Ennead'in ilk tanrısı olan Atum yaratıcı tanrılardandır ve Güneşin de tanrısıdır.

: Ennead'in ilk tanrısı olan Atum yaratıcı tanrılardandır ve Güneşin de tanrısıdır. Bennu : Balıkçıl şekilde tasvir edilen bir başka Güneş tanrısıdır, yaratıcıdır da.

: Balıkçıl şekilde tasvir edilen bir başka Güneş tanrısıdır, yaratıcıdır da. Horus : Genelde bir şahin olarak ya da insan çocuğu olarak betimlenir. Gökyüzünün, güneşin, krallığın tanrısıdır. Korur ve şifa verir. Osiris ile İsis'in oğlu olarak bilinir.

: Genelde bir şahin olarak ya da insan çocuğu olarak betimlenir. Gökyüzünün, güneşin, krallığın tanrısıdır. Korur ve şifa verir. Osiris ile İsis'in oğlu olarak bilinir. Geb : Toprağın tanrısı ve Ennead'in

: Toprağın tanrısı ve Ennead'in Hapi : Nil selini kontrol eder.

: Nil selini kontrol eder. Khnum : Dalgıç bir tanrıdır.

: Dalgıç bir tanrıdır. Khepri : Ra'nın sabah şekli olarak betimlenir ve bir bok böceği ile temsil edilir. Güneş yaratıcısı tanrı olarak bilinir.

: Ra'nın sabah şekli olarak betimlenir ve bir bok böceği ile temsil edilir. Güneş yaratıcısı tanrı olarak bilinir. Khonsu: Mut ve Amun'un oğludur. Bir Ay tanrısıdır.

Mut ve Amun'un oğludur. Bir Ay tanrısıdır. Montu : Thebes bölgesinde ibadet edilen savaş ve güneş tanrısıdır.

: Thebes bölgesinde ibadet edilen savaş ve güneş tanrısıdır. Mihos: Bastet'in çocuğu olarak aslan bir tanrıdır.

Bastet'in çocuğu olarak aslan bir tanrıdır. Nefertum: Güneş tanrısının içerisinden yükseldiği lotus çiçeği tanrısıdır. Sekhmet ile Ptah'ın oğludur.

Güneş tanrısının içerisinden yükseldiği lotus çiçeği tanrısıdır. Sekhmet ile Ptah'ın oğludur. Neper : Tahıl tanrısıdır.

: Tahıl tanrısıdır. Nempty : Şahin tanrıdır, bulunduğu yer ise Orta Mısır.

: Şahin tanrıdır, bulunduğu yer ise Orta Mısır. Osiris : Yeraltı dünyasını yönetir. Bitki örtüsü onun hakimiyet alanına girer, güneş tanrısı ile birlikte ölen ruhları canlandırır. Ölümün ve dirilişin tanrısıdır.

: Yeraltı dünyasını yönetir. Bitki örtüsü onun hakimiyet alanına girer, güneş tanrısı ile birlikte ölen ruhları canlandırır. Ölümün ve dirilişin tanrısıdır. Ptah : Yaratıcı tanrılardan bir tanesidir. Zanaatkarların tanrısı olarak bilinen Ptah MEmphis'in de koruyucu tanrısıdır.

: Yaratıcı tanrılardan bir tanesidir. Zanaatkarların tanrısı olarak bilinen Ptah MEmphis'in de koruyucu tanrısıdır. Ra : Güneş'in tanrısı.

: Güneş'in tanrısı. Sobek : Timsah tanrısı.

: Timsah tanrısı. Set : Çöl ile bağlantılı olacak şekilde güç ve kaosu temsil eden kararsız bir tanrıdır. Mitolojide Osiris'in katili ve Horus'un düşmanıdır. Kralın da destekçisidir.

: Çöl ile bağlantılı olacak şekilde güç ve kaosu temsil eden kararsız bir tanrıdır. Mitolojide Osiris'in katili ve Horus'un düşmanıdır. Kralın da destekçisidir. Thoth : Ay tanrısı. Yazı ve yazıcı tanrı. Hermopolis'in korunması ondan sorumludur.

: Ay tanrısı. Yazı ve yazıcı tanrı. Hermopolis'in korunması ondan sorumludur. Wadj-wer: Nil Deltası göllerinin ve Akdeniz'in kişiselleştirilmiş halidir.

Kadın Tanrılar:

Amunet: Ogdoad'ın bir üyesidir ve Amun'un kadın mevkidaşıdır.

Ogdoad'ın bir üyesidir ve Amun'un kadın mevkidaşıdır. Bat : Mısır tarihinde ilk dönemlerden kalma bir İnek tanrıçasıdır. En sonunda Hathor tarafından da benimsenmiştir.

: Mısır tarihinde ilk dönemlerden kalma bir İnek tanrıçasıdır. En sonunda Hathor tarafından da benimsenmiştir. Anuket : Mısır'ın Güneyde bulunan sınır bölgelerini korur ve yönetir. Ayrıca Nil'in alt kataraktlarının da tanrıçası olarak bilinir.

: Mısır'ın Güneyde bulunan sınır bölgelerini korur ve yönetir. Ayrıca Nil'in alt kataraktlarının da tanrıçası olarak bilinir. Hathor : Gökyüzünün, anneliğin, müziğin, güneşin, cinselliğin, dansın, toprakların, malların ve dünya ile alakalı olan en önemli tanrıçalardan bir tanesidir. Ra'nın gözünün pek çok şeklinden bir tanesidir.

: Gökyüzünün, anneliğin, müziğin, güneşin, cinselliğin, dansın, toprakların, malların ve dünya ile alakalı olan en önemli tanrıçalardan bir tanesidir. Ra'nın gözünün pek çok şeklinden bir tanesidir. Bastet : Kedi veya dişi aslan olarak betimlenen tanrıça. Bulunduğu şehri korur.

: Kedi veya dişi aslan olarak betimlenen tanrıça. Bulunduğu şehri korur. Amentet : Isis ve Hathorla çok yakından bağlantılıdır. Ölüm sonrası yaşamla ilgilenir.

: Isis ve Hathorla çok yakından bağlantılıdır. Ölüm sonrası yaşamla ilgilenir. İsis : Osiris'in karısıdır ve Horus'un da annesidir. Annelik, sihir, cenaze törenleri ve korumayı simgeler. Daha sonraları Yunan ve Roma dininde de önemli bir tanrıça olmuştur.

: Osiris'in karısıdır ve Horus'un da annesidir. Annelik, sihir, cenaze törenleri ve korumayı simgeler. Daha sonraları Yunan ve Roma dininde de önemli bir tanrıça olmuştur. Maat : Gerçek, adalet ve düzenin kişileştirilmiş hali.

: Gerçek, adalet ve düzenin kişileştirilmiş hali. Neith : Yaratıcı ve avcı bir tanrıçadır. Aşağı Mısır'da bulunan Sais şehrini korur.

: Yaratıcı ve avcı bir tanrıçadır. Aşağı Mısır'da bulunan Sais şehrini korur. Mut : Thebes'te ibadet edilir. Amun'un eşidir.

: Thebes'te ibadet edilir. Amun'un eşidir. Nepit : Tahıt tanrıçasıdır. Neper'in dişi halidir.

: Tahıt tanrıçasıdır. Neper'in dişi halidir. Nut : Gökyüzünün bir tanrıçası olarak Ennead'in üyesidir.

: Gökyüzünün bir tanrıçası olarak Ennead'in üyesidir. Satet : Mısır'ın güneydeki sınır bölgelerinin tanrıçalarındandır.

: Mısır'ın güneydeki sınır bölgelerinin tanrıçalarındandır. Tefnut : Nem tanrıçası olarak Ennead'in üyelerindendir.

: Nem tanrıçası olarak Ennead'in üyelerindendir. Wosret : Teb tanrıçasıdır.

: Teb tanrıçasıdır. Sekhmet : Dişi bir aslan tanrıçasıdır. Hem yıkıcıdır hem de şiddetli hastalıkları önleyebilmek gibi bir yeteneğe sahiptir. Savaşta firavunların koruyucusu olan Sekhmet Ptah'ın eşidir ve Ra'nın göz formlarından da bir tanesidir.

: Dişi bir aslan tanrıçasıdır. Hem yıkıcıdır hem de şiddetli hastalıkları önleyebilmek gibi bir yeteneğe sahiptir. Savaşta firavunların koruyucusu olan Sekhmet Ptah'ın eşidir ve Ra'nın göz formlarından da bir tanesidir. Renenutet : Tarım tanrıçası.

: Tarım tanrıçası. Uatchit: Kobra tanrıçası.

Mısır Mitolojisi Tanrıları

Mısır'da o dönemlerin inanışı gereği çok tanrılı bir din benimsenmiştir ve hemen her tanrıya bir bölge yüklenmiş ve açıklanamayan hemen her cisme bir tanrı atfedilmiştir. Bunların yapılmasındaki temel sebep aslında o dönem teknoloji ve bilimin neredeyse hiç olmaması ve insanların anlayamadıkları şeylere bir cevap bulma ihtiyacıdır.