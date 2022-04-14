Mısır’da Saat Kaç? Türkiye Mısır Saat Farkı İle Kahire’de Şu An Saat Kaç?

Türkiye ve Mısır birçok bakımdan ilişkiler geliştiren iki ülkedir. Büyük bir çoğunluğu Afrika Kıtası'nda yer alan toprakları vardır. Mısır günümüzün en önemli ülkeleri arasında yer alır. Mısır önemli bir kültür merkezi olarak Türkiye'den de çok fazla ziyaretçi almaktadır. Her sene binlerce turisti ağırlayan Mısır tam zamanında ziyaret edilebilmesi için saat farklarını bilmek gerekir. Türkiye Mısır saat farkı ile Kahire'de şu an saat kaç sorusunun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Mısır'da Saat Kaç?

Mısır Türkiye göre daha farklı bir konumdadır. Bu da iki ülke arasında saat farkı meydana getirir. Farklı boylamlarda olan iki ülkenin arasındaki saat farkı birçok ülkeye göre daha azdır. Bu da iki ülke arasındaki saat hesaplamalarının daha kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Mısır Türkiye Saat Farkı

Mısır ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saatlik bir farktır. Bu fark hesaplanırken Türkiye'nin bir saat ileride olduğunu söylemek mümkündür. İki ülkenin coğrafi konumundan kaynaklı olan bu saat farkı birçok açıdan büyük etkilere sahiptir.

Mısır Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Mısır ile Türkiye'nin arasındaki saat farkları bir saattir. Türkiye'den bir saat geride olduğu için Mısır'a gidecek olan kişilerin bu alanda son derece titiz davranması gerekir. Mısır'a seyahat etmek isteyen kişilerin mutlaka bu saat farkları hakkında bilgi edinmesi gerekir.

Türkiye Mısır Saat Farkı ile Kahire'de Şu An Saat Kaç?

Mısır Türkiye arasındaki saat farkı bir saat olduğu için hesaplama yapmak da son derece basittir. Kahire Türkiye'den bir saat geridedir. Türkiye'de bulunan biri Kahire saatini hesaplamak isterse Türkiye saatinden bir saat çıkarması yeterli olacaktır.