Mısırın Diğer Adı Nedir? Mısırın Diğer Adı ve Yöresel İsimleri

Mısır, ülkemizde çeşitli bölgelerde bolca yetişen bir tarla bitkisidir. Tazesi, kurusu ve hatta unu tüketilebilen mısırın bazı yörelerde ismi farklıdır. Günlük hayatta sıklıkla tüketilen bir gıda olan mısırın diğer isimlerini bilmek genel kültüre katkı sağlayacaktır. Bu hususta mısırın diğer adı nedir, mısırın diğer adı ve yöresel isimleri nelerdir soruları gündeme gelmektedir.

Mısırın Diğer Adı Nedir?

Mısır, çoğunlukla nemli ve yağış alan iklimlerde yetişen bir tarla bitkisidir. Oldukça yüksek besin değerlerine sahip olan mısırın ana vatanı Orta ve Güney Amerika topraklarıdır. Bu bitkinin dilimizde mısır ismini alma sebebi ise, 1600'lü yıllarda Anadolu topraklarına Mısır ve Suriye taraflarından gelmesidir. Mısırın diğer ismi ise 'lazotu'dur. Ülkemizde en çok Karadeniz Bölgesinde mısır yetiştiği için zamanla lazotu ismini almıştır. Mısırın diğer yörelerimizde de farklı isimleri bulunmaktadır.

Mısırın Yöresel İsimleri

Ülkemiz oldukça renkli bir kültür motifine sahiptir. Özellikle şive ve ağızlar bahsi geçen kültür mozaiğine en büyük katkıyı sağlayan etkenlerdir. Yörelerimizde pek çok bitki ya da yemişin isimleri farklı farklıdır. Mısırın yöresel isimleri ise şunlardır;