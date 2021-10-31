Misket denilince akla her ne kadar yuvarlak cam cisimler gelse de, misket aynı zamanda Ankara'nın halk oyunlarından biridir. Misket olarak adlandırılan bu geleneksel oyunun eş anlamlısı bulunmaz. Bu yüzden kişiler misket kelimesinin eş anlamlısını araştırdığında, çocukların oynadığı cam yuvarlak cisimlerdir. Bu yazımızda Misket eş anlamlısı nedir? Misket kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili kurulan cümlelerin detaylarına ulaşabilirsiniz.
MİSKET KELİMESİNİN ANLAMI
Misket kelimesinin anlamı, çocuklar tarafından oynanan cam, kemik ya da kemik malzemesinden üretilen sert ve yuvarlak cisimler olarak açıklanır. Miskete farklı bölgelerde farklı isimler de kullanılır. Bursa'da miskete cilli denirken Ege bölgesinde ise meşe ismi verilir. Sivas'ta cıncık denilen misketlere bilye ismi de verilmiştir.
MİSKET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Misket kelimesinin 4 farklı eş anlamlısı vardır. Bunlar cilli, cıncık, bilye ve meşedir. Misketin eş anlamlı kelimelerinin ortaya çıkışı farklı bölgelerdeki isimlendirmelerinden ortaya çıkmıştır.
MİSKET KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
MİSKET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
Cicoz:
Cicoz misketin halk ağzında kullanımlarının biridir. Cicoz genel olarak misketler arasındaki en büyük miskettir.
Bilye:
Bile kelimesinin kökeni İtalyancadır. Biglia şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı da sert ve yuvarlar renkli cisimlerdir.
Meşe:
Misket kelimesinin eş anlamlılarından biri de meşedir. Meşe kelimesinin kullanımı Trakya bölgesi ve Ege bölgesinde kullanılır.
Cıncık: