Misket denilince akla her ne kadar yuvarlak cam cisimler gelse de, misket aynı zamanda Ankara'nın halk oyunlarından biridir. Misket olarak adlandırılan bu geleneksel oyunun eş anlamlısı bulunmaz. Bu yüzden kişiler misket kelimesinin eş anlamlısını araştırdığında, çocukların oynadığı cam yuvarlak cisimlerdir. Bu yazımızda Misket eş anlamlısı nedir? Misket kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili kurulan cümlelerin detaylarına ulaşabilirsiniz.

MİSKET KELİMESİNİN ANLAMI

Misket kelimesinin anlamı, çocuklar tarafından oynanan cam, kemik ya da kemik malzemesinden üretilen sert ve yuvarlak cisimler olarak açıklanır. Miskete farklı bölgelerde farklı isimler de kullanılır. Bursa'da miskete cilli denirken Ege bölgesinde ise meşe ismi verilir. Sivas'ta cıncık denilen misketlere bilye ismi de verilmiştir.

MİSKET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Misket kelimesinin 4 farklı eş anlamlısı vardır. Bunlar cilli, cıncık, bilye ve meşedir. Misketin eş anlamlı kelimelerinin ortaya çıkışı farklı bölgelerdeki isimlendirmelerinden ortaya çıkmıştır.

MİSKET KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Çocuklar misketleri ile oynayarak keyifli vakit geçirdiler.

Misketlerin büyük olanını kazanan kişi oyunun da galibi olmuştu.

Eskiden oynanan misketler günümüzde nostaljik bir oyun olarak görülüyor.

MİSKET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Cicoz:

Cicoz misketin halk ağzında kullanımlarının biridir. Cicoz genel olarak misketler arasındaki en büyük miskettir.

Cicozu kazanan çocuk oyundaki bütün misketleri aldı.

Cicoz misket oyunlarında herkesin kazanmak istediği büyük misketti.

Bilye:

Bile kelimesinin kökeni İtalyancadır. Biglia şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı da sert ve yuvarlar renkli cisimlerdir.

Elif, oyundaki tüm bilyelerini kaybettiği için bir daha oynamayacağını söyledi.

Teknoloji ilerledikten sonra çocuklar bilye gibi sokak oyunlarını oynamayı bıraktı.

Bilyeler 90'lar çocuklarının vazgeçilmez oyunu arasında yer alırdı.

Meşe:

Misket kelimesinin eş anlamlılarından biri de meşedir. Meşe kelimesinin kullanımı Trakya bölgesi ve Ege bölgesinde kullanılır.

Çocukluğumdan kalma meşeleri hala saklarım.

Meşeler ile oynarken kırmızı renkte olanları seçmeye dikkat ederdi.

Cıncık: