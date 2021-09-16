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Haberler Eğitim Haberleri Mısra Eş Anlamlısı – Mısra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Giriş Tarihi: 16.9.2021 14:27 Son Güncelleme: 16.9.2021 14:27

Mısra Eş AnlamlısıMısra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Mısra Eş Anlamlısı – Mısra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dil bilgisi öğrenirken karşımıza çıkan mısra eş anlamlısı ile merak ediliyor. Gün içerisinde farkında olmadan çoğu kelimeyi eş anlamlıyla kullanırız. Yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları birebir aynı olan, aynı durumu ve kavramı karşılayan, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilen sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bu konuda anlamdaş sözcükleri merak edenler özellikle mısra kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeyi araştırmaya başladı. Buna göre; Mısra eş anlamlısı nedir, Mısranın eş anlamlısı olan sözcük nedir? İşte mısranın eş anlamlısı olan sözcük

Mısra eş anlamlısı ile en çok merak edilen sözcükler arasında bulunuyor. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Bu durum herhangi bir anlatım bozukluğuna sebebiyet vermez. Türk Dil Kurumu TDK'nın sözlüğüne göz attığımız zaman mısra kelimesinin sadece bir eş anlamlısı bulunuyor. Peki Mısra eş anlamlısı nedir, Mısranın eş anlamlısı olan sözcük nedir?

MISRA EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Mısra kelimesinin eş anlamlısı kelimesi bir tanedir. Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Mısra eş anlamlısı dize kelimesi olup aynı zamanda mısra da demektir. Cümle içerisinde kullanılan mısra kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için dize gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.

Mısra kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük: Dize

MISRA NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Mısra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mısra, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

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Mısra Eş Anlamlısı – Mısra Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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