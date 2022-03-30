Mistik Şiir Akımı Özellikleri Ve Mistik Metafizik Şiir Temsilcileri: Şiirde Mistik Ne Demek?

Mistik şiir okumak, günümüzde özel olarak bu alana ilgi duymayanlar haricinde çok fazla insanın yaptığı bir şey değildir. Çünkü günümüzde anlatım daha çok görsele dayalıdır ve açık cümlelerle pek fazla detay kurmadan net bir şekilde yapılır. Fakat bu şiir oldukça ağır bir dile sahip, içinde İslami ve Tasavvufi anlayıştan esintiler barındıran, diğer şiir türlerinden bu yönleriyle ayrılan bir şiir türüdür.

Mistik Şiir Akımı Özellikleri Nelerdir?

Şiirde Tasavvuf inanışı, bu tarzda şiir yazan şairlerin en önemli motivasyon ve çıkış kaynağıdır.

Bu anlayıştaki şairlerin geneli, gelenekten beslenir ve eskiye büyük bir inanç duyarlar. Fakat bunun yanında eski ile yeniyi birleştirme arzusu ve çabası da vardır.

İslami görsellik, sanat anlayışı, bu sanat anlayışında yeniden görülür.

Öteki dünya ile bu dünya arasında, mistik bir duyarlılık ile sorgulamalar yapılmıştır.

Milli ve manevi değerler oldukça önemli ve ön plandadır. Bu şiirin ana temasını oluşturmaktadır diyebiliriz.

Şiirin esin kaynağı genellikle Anadolu coğrafyası olmak üzere genel olarak İslam alemini kapsamakta ve bu duyarlılığa sahip olmaktadır.

Metafizik ve Mistik Şiir Örnekleri

MENZİLLER

"Sözün ve yolun baş çeşmesi ruhumun

Canım içre sevinç verir sözlerin

Baktığın dağların düşüncesi bile ağlatır beni

Hür olurum buyruklarım bir bir donansam sultanım

Aşkın bin gözlü devasa bir baş imiş

Yur her birini uykularından sohbetin

Dinlenen ey Zarif bilatedbir çok söz açtın

Bu kırık akılla ne cürettir yaptığın"

Cahit Zarifoğlu

Çile

…

Ateşten zehrini tattım bu okun,

Bir anda kül etti can elmasımı.

Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,

Kustum öz ağzımdan kafatasımı.

…

Necip Fazıl

Mistik Metafizik Şiir Temsilcileri