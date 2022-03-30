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Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:28 Son Güncelleme: 30.3.2022 17:28

Mistik Şiir Akımı Özellikleri Ve Mistik Metafizik Şiir Temsilcileri: Şiirde Mistik Ne Demek?

Mistik Şiir Akımı Özellikleri Ve Mistik Metafizik Şiir Temsilcileri: Şiirde Mistik Ne Demek?

Mistik ve Metafizik şiirin en genel anlamıyla ifade ettiği şeyler, soyut şeylerdir. Bu akıma dahil olan şairler genel olarak yazdıkları şiirde her şeyi kelimeler ile anlatmazlar. Onlar bazı noktalarda şaibeli bir anlatım ile anlama yönünü okuyucuya bırakırlar ve genelde şiirlerinde çok fazla eskiye referans olduğundan anlaması her zaman aynı kolaylıkta olmaz. İslami ve Tasavvufi anlatımı kendilerine ana tema olarak belirleyen bu tür, edebiyat tarihimiz için oldukça büyük önem taşımaktadır. Peki ya şiirde Mistik ne demek? İşte Mistik şiir akımı özellikleri ve Mistik Metafizik şiir temsilcileri...

Mistik şiir okumak, günümüzde özel olarak bu alana ilgi duymayanlar haricinde çok fazla insanın yaptığı bir şey değildir. Çünkü günümüzde anlatım daha çok görsele dayalıdır ve açık cümlelerle pek fazla detay kurmadan net bir şekilde yapılır. Fakat bu şiir oldukça ağır bir dile sahip, içinde İslami ve Tasavvufi anlayıştan esintiler barındıran, diğer şiir türlerinden bu yönleriyle ayrılan bir şiir türüdür.

Mistik Şiir Akımı Özellikleri Nelerdir?

  • Şiirde Tasavvuf inanışı, bu tarzda şiir yazan şairlerin en önemli motivasyon ve çıkış kaynağıdır.
  • Bu anlayıştaki şairlerin geneli, gelenekten beslenir ve eskiye büyük bir inanç duyarlar. Fakat bunun yanında eski ile yeniyi birleştirme arzusu ve çabası da vardır.
  • İslami görsellik, sanat anlayışı, bu sanat anlayışında yeniden görülür.
  • Öteki dünya ile bu dünya arasında, mistik bir duyarlılık ile sorgulamalar yapılmıştır.
  • Milli ve manevi değerler oldukça önemli ve ön plandadır. Bu şiirin ana temasını oluşturmaktadır diyebiliriz.
  • Şiirin esin kaynağı genellikle Anadolu coğrafyası olmak üzere genel olarak İslam alemini kapsamakta ve bu duyarlılığa sahip olmaktadır.

Metafizik ve Mistik Şiir Örnekleri

MENZİLLER

"Sözün ve yolun baş çeşmesi ruhumun

Canım içre sevinç verir sözlerin

Baktığın dağların düşüncesi bile ağlatır beni

Hür olurum buyruklarım bir bir donansam sultanım

Aşkın bin gözlü devasa bir baş imiş

Yur her birini uykularından sohbetin

Dinlenen ey Zarif bilatedbir çok söz açtın

Bu kırık akılla ne cürettir yaptığın"

Cahit Zarifoğlu

Çile

Ateşten zehrini tattım bu okun,

Bir anda kül etti can elmasımı.

Sanki burnum, değdi burnuna "yok"un,

Kustum öz ağzımdan kafatasımı.

Necip Fazıl

Mistik Metafizik Şiir Temsilcileri

  • Sezai Karakoç
  • Arif Ay
  • Mehmet Akif İnsan
  • Ebubekir Eroğlu
  • İsmet Özel
  • Cumali Ünaldı
  • Mustafa Özçelik
  • Cahit Zarifoğlu
  • Erdem Beyazıt
  • Nuri Pakdil
  • Alaettin Özdenören
  • Nurullah Genç
  • Abdülvahap Akbaş
  • Hilmi Yavuz
  • Mehmet Atilla Maraş

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Mistik Şiir Akımı Özellikleri Ve Mistik Metafizik Şiir Temsilcileri: Şiirde Mistik Ne Demek?
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