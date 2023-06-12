Mitokondri Fosforilasyon Yapar Mı? Mitokondri Oksidatif Fosforilasyon Yapar Mı?

Mitokondri fosforilasyon yapar mı sorusu biyoloji yada biyomoleküller ile ilgilenenler için araştırılması gereken konulardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra biyoloji derslerinde de okutulduğundan dolayı birçok öğrenci mitokondri oksidatif fosforilasyon yapar mı diye araştırmaya koyulmuş olabilirler. Eğer siz de bu kişilerdenseniz haberimizin kalan kısmına inerek mitokondri fosforilasyon yapar mı sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Mitokondri Fosforilasyon Yapar Mı?

Oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunumun sonucunda ATP üretim aktivitesine verilen isimdir. Bir hücre içerisinde bu görevi üstlenen pek çok yapı bulunabilir. Sanılanın aksine kloroplast organeli bu işi yapmaz. Bu işi genelde bitki hücresinde bulunan mitokondri organeli üstlenir. Mitokondri organeli oksidatif fosforilasyon yapar.

Oksidatif Fosforilasyon Nedir?

Besinlerden(özellikle glikoz) enerji(ATP) üretmek için oksijen yardımıyla besinlerin parçalanmasına sebep olan tepkimelere denir. Oksidatif fosforilasyon, canlılarda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP sentezinde kullanılan yollardan biridir. Fosforilasyon olarak da adlandırılan ATP sentezi başlıca dört yoldan gerçekleştirilir.

• Oksidatif fosforilasyon (oksijenli ve oksijensiz solunumda)

• Substrat düzeyinde fosforilasyon (oksijensiz, oksijenli solunumda ve fermantasyonda)

• Fotofosforilasyon (fotosentezde)

• Kemofosforilasyon (kemosentezde)

Oksidatif fosforilasyon, oksijenli solunumun son evresini teşkil eder. Glikoliz ve Krebs döngüsü sırasında oluşan bileşiklerdeki hidrojen atomlarının, ökaryot hücrelerde mitokondrinin, prokaryot hücrelerde hücre zarının üzerinde bulunan elektron taşıma sisteminden (ETS) geçirilmesi sırasında oksijenle birleşerek su oluşturması ve kalan bileşiklerin ATP yapımında kullanılması olayıdır. Bilindiği gibi hidrojen atomu elektron ve protondan oluşur. Elektron ETS sürecinde protondan ayrılır, aktarmalarla oksijen molekülüne taşınır. Fazladan bir elektron almış olan oksijenin, elektronsuz kalmış hidrojen protonuyla kenetlenmesiyle de su oluşur.