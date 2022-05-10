Mitokondri Görevi Ve Özellikleri – Mitokondri Nedir, Hangi Hücrelerde Bulunur?

Tüm canlıların temel yapısını hücreler oluşturmaktadır ve hepimiz vücudumuzun görevlerini merak ederiz. Bunların içinde de özellikle gözle görülmeyen kısımlar yer almaktadır. Mitokondri özellikleri sadece derslerde karşımıza çıkan bir konu olsa da eğer siz de merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin hep beraber detaylara yani mitokondri görev ve özelliklerine bakalım.

Mitokondri Nedir?

Temel tanımına bakacak olursak eğer bilimsel tanımlamada Mitokondri; memeli canlılar sınıfındaki canlıların alyuvarları haricindeki oksijenli solunum yapan tüm ökaryot hücrelerinde bulunan bir organeldir. Boyutları 2-3 mikron uzunluğunda 0,5 mikron çapındadır ve elektron mikroskopları ile rahatça görülebilirler. Şekilleri ovalden çubuk şekline doğru değişkenlik gösterir. Nadir olarak bazı hücreler büyük ve tek bir mitokondri içerebilse de çoğunlukla fazla sayıda bulunurlar. Hücrelerdeki mitokondri sayısının belirlenmesi o hücrenin enerji ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir.

Mitokondriler 4 kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar dış zar, iç zar, bu iki zarı birbirinden ayıran zarlar arası bölge (perifal) ve matrikstir. Dış zarı kalındır ve dış zarın yapısında porin isimli taşıyıcı proteinler bulunmaktadır. Bu proteinler maddelerin mitokondri içine alınmasını sağlamaktadır.

Mitokondri Görevi Nedir?

En temel görevi olarak enerji üretici olarak karşımıza çıkan mitokondrinin görevleri şu şekildedir;

Oksijenli solunum yapan hücrelerde, hücre içinde gerekli olan ATP'yi sentezleyerek hücreye enerji sağlar.

Ribozom içerdiği için protein sentezi yapabilir.

DNA'sı kimyasal ya da fiziksel etkiler ile bozulduğunda oksijenli solunum ile ATP sentezinin bozulmasına neden olmaktadır. Bu da metabolizmanın hızının yavaşlamasına ve hücrelerin ölümüne neden olur.

Enerji üretirler ve bunun karşılığında atık olarak düşünülen serbest radikaller üretirler. Bu serbest radikaller enerji üretimi sırasında ortaya çıkan moleküllerdir ve yaşlanmamızdan sorumludurlar.

Solunum reaksiyonları sırasında monomer organik besinlere inorganik besinlere dönüşürler.

Mitokondri Hangi Hücrelerde Bulunur?

Olgun memeli alyuvarları ile prokaryot hücreleri dışındaki her hücrede mitokondri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bazı hücrelerde çok fazla mitokondri bulunurken bazı hücrelerde hiç bulunmazlar. Örneğin kas hücreleri çok fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar ve bir sürü mitokondriye sahiptirler. Yani diğer bir deyişle mitokondrinin bulunup bulunamaması hücrelerin kendi ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkardıkları bir durumdur.