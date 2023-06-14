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Giriş Tarihi: 14.6.2023 09:40 Son Güncelleme: 14.6.2023 09:40

Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri Nedir? Kloroplast ve Mitokondrinin Ortak Özellikleri ve Farkları

Mitokondri ve kloroplast, biyoloji derslerinde adını sıkça duyabileceğiniz organellerdir. Mitokondri ve kloroplast ortak özellikleri, sınavlarda sorulan ve konunun ayrıntılarında yer alan konular arasındadır. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri ve farkları konusunu hemen hemen tüm biyoloji kitaplarında bulabilirsiniz. Mitokondri ve kloroplastta ortak gerçekleşen olaylar konusunu sizler için araştırdık.

Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri Nedir? Kloroplast ve Mitokondrinin Ortak Özellikleri ve Farkları

Mitokondri ve kloroplast ortak özellikleri, lise döneminde yapılan sınavların da başlıca soruları arasında kabul edilir. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri ve farkları, konunun ayrıntıları hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Söz konusu organeller her canlıda bulunmaz. İki organel arasındaki fark ve ortak özellik de buradan kaynaklı olarak incelenmelidir. Mitokondri ve kloroplastta ortak gerçekleşen olaylar yazımızın devamında.

Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri

Mitokondri, hücrenin enerji ihtiyacını karşılayan bir organeldir. Üretilen ATP ile hücre enerji ihtiyacını karşılar. Kloroplast ise daha çok bitkilerde görülen ve bitkiye yeşil rengi veren bir organeldir. İki organelin ortak özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Her iki organel de prokaryot türündeki hücre türlerinde yer almaz.
  • İki organel de çift zarlı yapıya sahiptir.
  • Mitokondri ve kloroplastın her ikisinin de DNA, RNA ve proteinleri vardır.
  • Her iki organelde de elektron taşıma sistemi adı verilen ETS bulunur.
  • İki organel de ATP üretme kabiliyetine sahiptir.

Kloroplast ve Mitokondrinin Ortak Özellikleri ve Farkları

Mitokondri ve kloroplastın ortak özellikleri olduğu gibi bir kısım farklılıkları da vardır. Bu kapsamda öne çıkan farklılıkları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Mitokondri, solunum reaksiyonlarını kullanarak ATP üretirken kloroplast, ışık enerjisini kullanarak ATP üretir.
  • Mitokondrideki iç zar kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Kloroplasttaki iç zar ise düz yapıdadır.
  • Mitokondri içinde klorofil adı verilen renk pigmenti bulunmaz. Kloroplastta ise klorofil vardır ve bu klorofil bitkiye yeşil renk verir.

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Mitokondri ve Kloroplast Ortak Özellikleri Nedir? Kloroplast ve Mitokondrinin Ortak Özellikleri ve Farkları
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