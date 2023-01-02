Mitoloji Nedir? Mit ve Mitoloji Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Mitler, eski kültürlerde inanılan değerleri ifade eder. Mitlerden türeyen mitoloji nedir diyenler için bu, olağanüstü olayların anlatıldığı hikayelerdir. Özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler, mitoloji ne demek diye sorar. Kadim bir geçmişe sahip olan her medeniyetin mitolojik unsurları vardır. Mitoloji türleri neler diye soranların büyük bir çoğunluğu öğrencilerdir. Mitolojik ne demek diyenler için bu ifade, mitoloji ile alakalı olan ve gerçeklikten uzak öğeler için kullanılır.

Mitoloji Nedir?

Edebi eserler, büyük oranda sözlü geleneklerden ve eski anlatılardan ilham almıştır. Bu yüzden, günümüzde hâlâ mitolojik öğeleri içinde barındıran metinleri okumamız oldukça doğaldır. Mitolojik hikayeler, çağları aşan ve yüzyıllar boyunca birçok eseri etkileyen bir dizi hayal ürününden oluşur.

Mitoloji, Yunanca'da hikaye ile masal anlamına gelen "mythos" kelimesinden türeyen bir kelimedir. Bu tip hikayeler, eski kültürlerdeki halklara ait bir dizi efsaneden meydana gelir. Bunlar, kahramanlar, tanrılar, yarı tanrılar ve olağanüstü varlıklarla dolu etkileyici sözlü eserlerdir. Mitolojik hikayeler, pagan antik dönemlere aittir. Dinlerden ve yayılmalarından önce ortaya çıkmışlardır. Tüm dünyada bilinen en ünlü mitolojik hikayeler, Yunan ve Roma medeniyetlerine aittir.

Mitoloji, bir halkın inandığı olağanüstü inançların veya hayal ürünü kişilerin hikayesini anlatır, ancak hepsi gerçek dışı değildir. Ayrıca, paganlığın yaygın olduğu dönemde inanılan tanrıların ve yarı tanrıların hayatından bahsettiği için o yıllarda yaşayanların inançlarını daha iyi anlamaya yardımcı olur. Mitoloji, Dünya'nın meydana gelişini, doğa olaylarını ve hatta bazı hayvanları da açıklar. Fakat, bunlara doğaüstü özellikler atfeder. Antik çağ insanlarının anlam veremediği fenomenleri açıklamaya çalışır. Mitolojik hikayelerin esas amacı, sıradan insanların hayatını anlatmak değil, aslında sıra dışı karakterlerin maceralarını aktarmaktır.

Mitoloji Türleri Neler?

Mitolojik hikayeler konularına göre sınıflandırıldığında beş gruba ayrılır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilir:

Etiyoloji mitleri: Bunlar, herhangi bir nesne veya maddenin ilk olarak ne zaman meydana geldiğinden bahseden hikayelerdir.

Kozmogoni mitleri: Kainatın yaratılışını anlatan mitlerdir.

Eskatoloji mitleri: Evren ve insanlığın geleceği ile ilgili bilgi veren hikayelerdir.

Antropogoni mitleri: İnsanın ilk yaratıldığı zamanları konu olarak işler.

Teogoni mitleri: Konu olarak tanrı veya yarı tanrıları ele alır.

Mitoloji Örnekleri Neler?

Gökbörü Destanı

Ergenekon destanı

Oğuz Destanı

Manas Destanı

Alp Er Tunga Destanı

İlyada (Yunan)

Odysse (Yunan)

Şehname (İran)

Gılgamış (Sümerler)

Ramayana (Hint)

Kalevala (Fin)

Nibelungen (Alman)

Beowulf (İngiliz)