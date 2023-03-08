Mitoz Bölünme Evreleri – Sırasıyla Mitoz Evreleri Nelerdir, Nasıl Gerçekleşir?

Hücre, canlının en küçük yapı ve görev birimidir. Hücreler çoğalmak için bölünürler. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme olarak iki farklı bölünme çeşidi vardır. Mitoz bölünme evreleri, bir hazırlık ve dört ana evreden meydana gelir. Mitoz Bölünme Nedir, dediğimizde mitoz bölünmenin canlıların özellikle büyüyüp gelişmesinde önemli bir rolü olduğunu görürüz. Mitoz da görülen olaylar, temel olarak hücrenin çekirdeğinde DNA'nın kendini eşlemesidir. Sırasıyla Mitoz evreleri, Hazırlık evresi olan interfaz evresi ile başlar.

Mitoz Bölünme Evreleri

Hücre, canlının en küçük yapı ve görev birimidir. Canlılığını bağımsız sürdürebilme yeteneğindedir. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç ana kısımda incelenir. Hücreler bölünerek çoğalır. Mayoz bölünme ve Mitoz bölünme olmak üzere iki bölünme çeşidi vardır. Mitoz bölünme; tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi ve yenilenmeyi sağlayan yeni hücre oluşturma şeklidir. Mitoz bölünme sonucunda kromozom yapısı ve sayısı değişmez. Bu nedenle mitoz bölünmede genetik bilgi doğrudan yavru hücrelere aktarılır. Mitoz bölünme sonucu genetik bilgisi tamamen anne hücreninkiyle aynı DNA'ya sahip iki yavru hücre oluşur.

Mitoz bölünme bir hazırlık, dört ana evre olmak üzere toplam beş evrede gerçekleşir. Bu evreler şu şekildedir.

İnteraz (hazırlık) evresi

Profaz evresi (1. Evre)

Metafaz evresi (2. Evre)

Anafaz evresi (3. Evre)

Telofaz evresi (4. Evre)

Sırasıyla Mitoz Evreleri Nelerdir, Nasıl Gerçekleşir?

Mitoz bölünme evreleri özellikleri şu şekildedir: