Mitoz Bölünme Evreleri – Sırasıyla Mitoz Evreleri Nelerdir, Nasıl Gerçekleşir?

Hücre, canlının en küçük yapı ve görev birimidir. Hücreler çoğalmak için bölünürler. Mitoz bölünme ve mayoz bölünme olarak iki farklı bölünme çeşidi vardır. Mitoz bölünme evreleri, bir hazırlık ve dört ana evreden meydana gelir. Mitoz Bölünme Nedir, dediğimizde mitoz bölünmenin canlıların özellikle büyüyüp gelişmesinde önemli bir rolü olduğunu görürüz. Mitoz da görülen olaylar, temel olarak hücrenin çekirdeğinde DNA'nın kendini eşlemesidir. Sırasıyla Mitoz evreleri, Hazırlık evresi olan interfaz evresi ile başlar.
Mitoz Bölünme Evreleri
Hücre, canlının en küçük yapı ve görev birimidir. Canlılığını bağımsız sürdürebilme yeteneğindedir. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç ana kısımda incelenir. Hücreler bölünerek çoğalır. Mayoz bölünme ve Mitoz bölünme olmak üzere iki bölünme çeşidi vardır. Mitoz bölünme; tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise büyümeyi, gelişmeyi ve yenilenmeyi sağlayan yeni hücre oluşturma şeklidir. Mitoz bölünme sonucunda kromozom yapısı ve sayısı değişmez. Bu nedenle mitoz bölünmede genetik bilgi doğrudan yavru hücrelere aktarılır. Mitoz bölünme sonucu genetik bilgisi tamamen anne hücreninkiyle aynı DNA'ya sahip iki yavru hücre oluşur.
Mitoz bölünme bir hazırlık, dört ana evre olmak üzere toplam beş evrede gerçekleşir. Bu evreler şu şekildedir.
- İnteraz (hazırlık) evresi
- Profaz evresi (1. Evre)
- Metafaz evresi (2. Evre)
- Anafaz evresi (3. Evre)
- Telofaz evresi (4. Evre)
Sırasıyla Mitoz Evreleri Nelerdir, Nasıl Gerçekleşir?
Mitoz bölünme evreleri özellikleri şu şekildedir:
- İnteraz (hazırlık) evresinde, hücre bölünmeye hazırlanır. Bu evrede hücrenin hacmi büyür; organeller, DNA ve sentrozom kopyalanır.
- Profaz evresinde (1. Evre), DNA'nın proteinlerle oluşturduğu yapı olarak adlandırılan kromatin yoğunlaşarak kıvrılır ve giderek daha sıkı hâle gelir. Sıkılaştıkça kısalan ve kalınlaşan kromatinler mikroskop aracılığıyla görünebilen X şeklindeki kromozomları oluşturur. Kopyalanan kromozomlar kardeş kromatit olarak adlandırılır. Kardeş kromatitler, özdeş DNA çiftleridir ve kinetokor adı verilen bir noktada birleşir. Eşlenen sentrozomlar da zıt kutuplara gider.
- Metafaz evresinde (2. Evre), iğ iplikleri kromozomlara tutunarak kromozomların hücrenin ortasında sıralanmasını sağlar. Bu evrede hücre bütün kromozomların hücrenin ortasında sıralandığından ve iğ ipliklerine sağlam bir şekilde tutunduğundan emin olur.
- Anafaz evresinde (3. Evre), kardeş kromatitler iğ iplikleri tarafından zıt kutuplara çekilir. Bu şekilde kardeş kromotitlerin birbirinden ayrılması sağlanır. Bu evrede hücre, yeni oluşan yavru hücrelerde her bir eş kromozomun bulunduğundan emin olur.
- Telofaz evresinde (4. Evre), kardeş kromozomların kutuplara çekilmesi ile başlar. Bu evrede çekirdek zarı kromozomların etrafında yeniden oluşur. Bu şekilde kromozomlar sitoplazmadan ayrılır. Bu evrede ayrıca kromozomlar yeniden çözülmeye başlar, iğ iplikleri kaybolur ve her bir yavru hücrede çekirdekçik yeniden oluşur. Telofaz evresinde ayrıca hücre sitoplazmasının bölündüğü evre olarak bilinen sitokinez başlar.